May recibirá a las víctimas de la torre de Grenfell en Downing Street

La primera ministra británica, Theresa May, recibirá este mismo sábado a las víctimas del incendio de la torre Grenfell tras las críticas generadas por su falta de cercanía y por la gestión del suceso.

May se encuentra ya en Downing Street donde hay además prevista una reunión del grupo de tarea del Gobierno especializado en desastres. May recibirá a las víctimas y también a voluntarios y dirigentes comunitarios, según una portavoz del 10 de Downing Street citada por The Press Association.

"La primera ministra preside esta mañana una reunión intergubernamental para garantizar que se está haciendo todo lo posible para apoyar a los afectados de la tragedia de Grenfell", ha indicado la portavoz.

"Después se reunirá con un grupo de vecinos, víctimas, voluntarios y líderes comunitarios en el Número 10. La primera ministra ha enviado sus mejores deseos a S.M. la Reina con motivo de su cumpleaños", ha añadido.