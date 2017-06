Bakero: "El Barça de Guardiola agrandó el 'Dream Team'"

Etiquetas

El exfutbolista del FC Barcelona José Mari Bakero, uno de los artífices de la primera Copa de Europa blaugrana hace ya 25 años en Wembley, ha asegurado este jueves que el equipo que luego entrenó Pep Guardilal "agrandó el 'Dream Team'", aunque "cada momento tiene su etapa" y que aquel logro "es un patrimonio tanto de los jugadores como de los aficionados".

"Siempre habrá comparaciones y el Barça de Guardiola agrandó el 'Dream Team'. Cada momento tiene su etapa y hemos sido unos privilegiados de poder vivir cosas increíbles. Wembley es un patrimonio de los jugadores y de los socios", aseguró en un acto en el césped del Camp Nou junto a algunos pilotos que disputarán este fin de semana el Gran Premio de Catalunya.

La reunión de este jueves ha sido un anticipo de la fiesta que se vivirá el próximo sábado en el Camp Nou para recordar los 25 años de la primera 'Champions' culé, que se vivió en Wembley. El 'Dream Team', capitaneado por Johan Cruyff desde el banquillo levantó cuatro ligas seguidas (1991-1994). "Ojalá podamos ver mucha gente en la celebración porque se lo merece", añadió Bakero.

Quien también vivió aquella época dorada blaugrana fue Guillermo Amor, quien definió como de "diferentes épocas y equipos" aquella plantilla comparada con la generación de jugadores de Pep Gaurdiola que maravilló.

"Habrá cosas que se puedan parecer porque hay personas que han vivido en los dos tiempos. Lo importante es que la idea sea buena y que los resultados lleguen. El Barça fue grande hace cuarenta años, hace veinte y es grande ahora", aseveró.

Además, el piloto de MotoGP Aleix Espargaró, presente en el acto, también recuerda aquella mítica final con gol de Ronald Koeman en la prórroga. "Cuando se disputó la final de Wembley tenía tres años pero he visto la falta muchas veces y es de las más bonitas que he visto nunca. Es un orgulloso haber podido vivir la etapa después de Wembley porque es cuando más 'Champions' hemos ganado pero tengo un recuerdo espectacular", añadió.

Por otro lado, el catalán no se quiso pronunciar en qué equipo es mejor. "El Real Madrid contra la Juventus hizo una final muy buena y es de los mejores partidos que he visto, aunque el 'Dream Team' es mucho 'Dream Team', con un fútbol espectacular y no se puede comparar, ni tampoco con el Barça de Guardiola, son gustos. La distancia es insalvable y entiendo que haya gente le pueda gustar más el fútbol vertical", afirmó.