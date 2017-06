Guardiola, Ferran Adrià y Pàmies recuerdan al mejor Cruyff en el encuentro 'Amigos de Johan'

Etiquetas

Guardiola: "Me ayuda pensar qué haría Johan y adivinar qué haría"

La figura del fallecido exjugador y exentrenador de fútbol Johan Cruyff no deja indiferente a nadie y su innovación y genialidad más allá del talento futbolístico junto a su humanidad han llevado a los 'Amigos de Johan' a recordar sus mejores momentos, sus lecciones, de la mano de su discípulo Pep Guardiola, el reconocido cocinero Ferran Adrià y el escritor Sergi Pàmies.

En una conversación distendida de aproximadamente hora y media de duración, los tres protagonistas del primer encuentro rememoraron los mejores momentos de Cruyff, tanto jugador como entrenador y persona, riéndose con sus anécdotas y glosando su figura para dar a entender, como señaló Ferran Adrià, que el holandés fue un innovador a la misma altura que el fundador de Apple Steve Jobs.

Guardiola, uno de esos amigos de Johan que previamente fue alumno y sufridor de la "exigencia" del técnico, aseguró que sus enseñanzas le ayudan en su trabajo al cargo del Manchester City, como lo hizo previamente en el Bayern de Múnich y sobre todo el FC Barcelona. "Me ayuda pensar qué haría Johan, que es imposible, pero intentar adivinar qué haría sobre todo en temas de gestión con los medios o con un jugador, no tanto tácticas. Era único en esto", recordó.

"Mi relación con él de jugador-entrenador tenía tela marinera, era de 'guau'. Te exigía y te ahogaba. Pero él era único en la manera de explicarse, por eso era tan especial e innovador. ¿Podemos entender el Barça tras Johan sin su figura? Imposible. Si nos decía de ir a la derecha, y todos pensábamos que nos estrellaríamos y que había que ir a la izquierda, íbamos a la derecha", reconoció Guardiola.

Quizá, por ello, todavía usa muchos de los valores y ejercicios de Cruyff, como los rondos, en su día a día como entrenador de élite. "He llevado muchísimas cosas de base de los entrenamientos de Johan a los míos. Ha cambiado la metodología, antes no nos grababan ni nada. Johan decía que ahora entrenar era facilísimo", apuntó.

Por otro lado, cuestionado por cómo hubiera funcionado un dueto Johan-Messi, no pudo reprimir un suspiro. "Me parece que hubieran ganado. Se hubieran juntado y encontrado, los dos son muy inteligentes. Al principio hubiera dicho 'yo soy Johan' y si hubiera habido un conflicto se habría solucionado", señaló.

Ferran Adrià, genio y figura también fuera de las cocinas, reconoció que de pequeño quería ser Johan Cruyff y no Ferran Adrià. "Y no hay día que no me acuerde de él. Además, mi socio Juli Soler que también nos dejó, y Johan juntos era no entender nada de su conversación. Johan era un líder brutal, como pudo ser Steve Jobs. Y Johan es el único que ha sido grande como jugador y como entrenador en un club. Johan tiene que ser un icono en innovación", argumentó.

También Sergi Pàmies, otro de los amigos de Cruyff que quiso homenajearle en este encuentro, aseguró que Johan dejó de ser un intérprete para ser compositor. "Era compositor e intérprete a la vez. Era una cosa nunca antes vista. Y fue muy importante para el fútbol, más que no para el Barça. Y en el Barça fue muy importante", manifestó.

El primer acto de homenaje a Johan Cruyff organizado por 'Amigos de Johan', en el que el exjugador y ahora entrenador Pep Guardiola, el cocinero Ferran Adrià y el escritor Sergi Pàmies se reunieron bajo el lema 'Salir y disfrutar', el mantra que eligió Cruyff para motivar a sus jugadores antes de la final de la Copa de Europa de 1992 que los blaugranas ganaron a la Sampdoria en Wembley ya hace 25 años.

Los 'Amigos de Johan' pretenden crear un encuentro anual entre amigos de Cruyff, en el que intentarán crear el clima que le gustaba al holandés. "Intentaremos crear un escenario entre amigos con gente que habla y escucha, para hablar de fútbol y de la vida en conversaciones de altura", señaló Xavi Torres en la presentación del acto, conducido por el también periodista Antoni Bassas.

Al acto, celebrado en el Auditorio de Mediapro en Barcelona, acudieron entre otros el jugador Xavi Hernández, miembros del 'Dream Team' como José Mari Bakero o Eusebio Sacristán, y el expresidente blaugrana y amigo Joan Laporta. Antes de la conversación se mostró un recopilatorio de las mejores frases de Cruyff, como 'ni uña cortada' o 'la sopa nunca comes tan caliente como se sirve' que forman parte ya de la historia del club.