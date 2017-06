Zoido dice que no recibe instrucciones de nadie sobre lo que tiene que hacer en Interior "y menos" de Ignacio González

Etiquetas

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado este lunes que él no recibe instrucciones de nadie sobre lo que tiene que hacer al frente de este Departamento "y menos" de Ignacio González, el expresidente de la Comunidad de Madrid que se encuentra en prisión en el marco de la investigación judicial de la 'operación Lezo'.

Zoido ha hecho estas declaraciones en Las Palmas de Gran Canaria al ser preguntado sobre la información publicada este lunes por 'El Confidencial' en la que se desvela el contenido de una intervención telefónica en la que Ignacio González dice al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, que ha aconsejado al ministro que en la Policía "limpie como Paquirri" y "cambie a todo Dios".

"Yo no me escondo de nada. Fue una llamada protocolaria, sí le atendí", ha explicado Zoido, que ha señalado que informó de esta conversación mantenida con Ignacio González el 24 de abril en el Senado, "antes de que nadie le preguntara". "Nadie me da indicaciones de lo que tengo que hacer y mucho menos el señor González", ha subrayado.

Según ha reiterado Zoido en Las Palmas de Gran Canaria, donde ha presentado el Plan Turismo Seguro 2017, la llamada la realizó Ignacio González para felicitarle por su nombramiento como ministro del Interior. "Quedamos para tomar un café, ese café no se produjo nunca y yo no volví a hablar con él", ha añadido.

"Si él me llamó, yo no he sido consciente; él no es mi amigo, yo amigos tengo pocos y muy buenos", ha enfatizado Zoido. "Lo que sí tengo es mucho conocido porque desde que llegué con 25 años de juez a Lanzarote, la cantidad de vueltas que he ido dando por el mundo. Así que conocidos muchos, amigos pocos", ha concluido.