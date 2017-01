LA JUNTA DE ANDALUCÍA RETIRA UN ACEITE DE OLIVA 0,0 POR ETIQUETADO ENGAÑOSO

Etiquetas

La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía ha retirado de los supermercados, a petición de la Federación de Consumidores en Acción (Facua), el aceite de oliva ‘La Masía 0,0’ al considerar que se trata de un etiquetado engañoso.Según informó este miércoles Facua en un comunicado, el envase incluía como principal reclamo la ausencia de grasas o de calorías del producto, "algo que no es cierto y podía provocar una clara confusión entre los consumidores".Tras ser alertada por diferentes usuarios, Facua presentó la denuncia ante la Junta de Andalucía en octubre de 2015, por tener la empresa su sede central en Sevilla.Un año después de la denuncia, Consumo ha informado a Facua de que la compañía ha procedido a "la subsanación del etiquetado objeto de denuncia".Sin embargo, la organización de consumidores critica que, pese a las irregularidades, el organismo de Consumo de la Junta no haya abierto expediente sancionador contra Oleo Masía.El reclamo 0,0 es utilizado habitualmente por determinadas bebidas refrescantes y cervezas para indicar que tienen un contenido prácticamente nulo de calorías o de alcohol, respectivamente. En este caso, el aceite de oliva 0,0 se promocionaba como especialmente diseñado para frituras ("tus fritos absorben un 50% menos de grasa" decía también la etiqueta), por lo que el 0,0 sugería la ausencia de grasas o de calorías.Pese a ello, el 0,0 no se reflejaba ni en el contenido de grasas ni de calorías del producto, ya que se trata de un aceite. De hecho, la propia información nutricional del producto incluida en el etiquetado así lo recogía.