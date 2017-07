Cs pide señalizar el Caminito del Rey y el Torcal de Antequera en autovías para aumentar su visibilidad

Etiquetas

Los diputados provinciales de Ciudadanos en la Diputación Gonzalo Sichar y Teresa Pardo reclamarán a la institución que realice los trámites necesarios para que se señalicen tanto el Caminito del Rey como el Torcal de Antequera en diversas salidas de autovías para aumentar así su visibilidad turística.

En concreto, solicitarán en la próxima Comisión de Desarrollo Económico y Productivo que se señalice el Caminito del Rey en las salidas de la autovía A-45 y A-92 que se consideren más oportunas y, en el caso del Torcal, en la 124 de la A-45. Además de que se agilicen los trámites para hacer lo propio con los dólmenes de Antequera.

Para ello, apuestan por que se solicite a la Junta de Andalucía para incluir estos espectaculares parajes en el catálogo de destinos del Sistema de Señalización Turística Homologada (Sistho) del Ministerio de Fomento, según han precisado a Europa Press.

Málaga, han destacado, es una provincia "con multitud" de enclaves pero la señalización es "mejorable". Esto provoca, según los diputados de la formación naranja, "que aunque pasemos cerca de ellos no encontremos ninguna indicación para ir por carretera".

Esto es especialmente grave para aquellos que vienen de fuera de la provincia. "Cuando entran por el norte a través de la A-45 no encuentran ni rastro del Torcal de Antequera, a pesar de estar a escasos 20 kilómetros de la autovía", han precisado.

Este mismo planteamiento sucede con el Caminito del Rey desde vías como la A-92 y la A-45 donde no se indica ningún punto de desviarse hacia este paraje.

La señalización de estos destinos, han recordado, se rige por el Sistho de Fomento, de manera que solo pueden ser señalizados en las autovías los destinos incluidos en su catálogo y, actualmente, no están; de ahí que el primer paso sea precisamente que la Junta de Andalucía solicite la inclusión en él de estos parajes.

No obstante, han puntualizado que el Caminito del Rey no cumple uno de los requisitos para que sea incluido en el catálogo, ya que la distancia a recorrer desde la salida indicada hasta el destino debe ser igual o menor de 40 kilómetros. No obstante, el manual del sistema recoge excepciones si lo autoriza la comisión de seguimiento.Sichar y Pardo han concluido que el Caminito "merece ser una excepción".