PP pide a la Junta que construya "cuanto antes" la EDAR de La Alcazaba y Guainos Bajos en Adra

La portavoz del PP-A en el Parlamento, Carmen Crespo, va a pedir a la Junta de Andalucía que construya "cuanto antes" la EDAR de los núcleos de La Alcazaba y Guainos Bajos, ubicados en el municipio de Adra, ya que, según apunta, en cualquier momento el Ayuntamiento podría ser sancionado por vertidos ante la "inacción" de la Junta ue a pesar de haber recaudado prácticamente un millón de euros con el canon del agua en Adra desde el año 2011, aún no ha hecho esta depuradora "tan necesaria" para estas barriadas abderitanas.

Crespo señala que la Junta, "con su actitud, está dejando claro que este canon de naturaleza finalista es claramente recaudatorio", como el PP ha venido criticando desde su implantación, ya que no han cumplido con el "requisito de que ese dinero se destine a la ejecución de obras de depuración de aguas residuales", según explica la portavoz en una nota emitida por el Partido Popular.

La parlamentaria popular recuerda que, según la Directiva Europea Marcos de Aguas, a 31 de diciembre de 2015 todos los núcleos urbanos superiores a 2.000 habitantes deberían depurar sus aguas, pero "ha pasado casi un año y medio y la Junta no ha cumplido", apostilla Carmen Crespo, que continúa resaltando que "no solo no ha cumplido, sino que posteriormente a la aprobación de la citada ley, la Consejería de Medio Ambiente aprobó la orden de 26 de octubre de 2010 por la que se establece como horizonte para la construcción de esta EDAR el año 2027".

Carmen Crespo considera cuanto menos "insólita" la actitud del Gobierno andaluz, quien a pesar de contar con el dinero recaudado del canon del agua no ha construido esta depuradora, y es más, en cualquier momento, el Ayuntamiento podría ser sancionado por la UE por vertidos.

Por ello, la portavoz del PP-A en el Parlamento espera que cuanto antes se ejecute esta obra valorada en 352.000 euros, porque "mientras que los abderitanos llevan desde 2011 cumpliendo con el canon del agua, la Junta se ha olvidado completamente de esta infraestructura tan necesaria para los vecinos de La Alcazaba y Guainos Bajos".

Carmen Crespo señala, por último, que el Ayuntamiento de Adra aprobó hace nueve meses una moción en la que se pedía a la Junta que el canon del agua que pagan los abderitanos se destine íntegramente a hacer infraestructuras hidráulicas de depuración en Adra, que las obras de esta EDAR se adjudicaran en 2016, y que la Consejería de Medio Ambiente se haga cargo del importe correspondiente derivado de las sanciones por vertidos que puedan producirse. Sin embargo, la Junta sigue sin contestar al Ayuntamiento, según concluyen desde el PP.