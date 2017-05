Jardim: "La eficacia de la Juve marcó el partido"

Etiquetas

El entrenador del AS Mónaco, Leonardo Jardim, no ve "imposible" el pase a la final de la Liga de Campeones después de caer en la ida de semifinales por 0-2 ante la Juventus este miércoles, donde explicó que la "eficacia" del cuadro italiano "marcó el partido".

"El partido tuvo 10 minutos de inicio de dominio de la Juventus. Tuvo una gran presión y no logramos controlar el partido, pero se fue equilibrando después. La Juve atacó mucho pero nosotros también. Lo que marcó el partido fue la eficacia de la Juve. En tres ocasiones hizo dos goles y nosotros ninguno", afirmó en declaraciones a beIn Sports tras el duelo en el Stade Louis II.

Por otro lado, el técnico portugués fue preguntado por un Mbappé que de nuevo demostró el peligro en sus botas, aunque se fue de vacío. "El Mónaco depende mucho de su colectivo. Mbappé es un jugador joven que lo hace muy bien pero la responsabilidad pasa por el colectivo", indicó, antes de responder sobre el futuro del galo.

"En este momento no es una preocupación. Nos preocupa acabar la temporada, los cuatro partidos que quedan en liga y la vuelta de semifinales", afirmó.

Sobre la vuelta de la eliminatoria ante la Juve la próxima semana en Turín, Jardim afirmó que "no hay imposibles". "Es cierto que no es tarea fácil, pero en el fútbol no hay imposibles. Vamos a trabajar para que pueda ser posible sabiendo que la Juve era ya favorito antes del partido y ahora lo es más", finalizó.