Kasabian, broche de oro para un multitudinario FIB 2017

Etiquetas

La banda de rock británica Kasabian será este domingo la gran protagonista de la cuarta y última jornada del Festival Internacional de Benicàssim (FIB) 2017. El grupo de Tom Meighan y Sergio Pizzorno actuará en el Escenario Las Palmas y pondrá el broche de oro al FIB con temas de su último trabajo '48:13'. La presencia del cuarteto en el cartel del domingo es uno de los grandes atractivos de la última jornada.

Los artistas Years & Years, Crystal Fighters, Dua Lipa, Evripis and His Tragedies y Declan McKenna también pasarán por el escenario principal del festival. El grupo Love of Lesbian es otro de los cabezas de cartel del domingo. Los fibers disfrutarán del pop de la banda española en el Escenario Visa.

Otros nombres que se subirán a este escenario serán Kaytranada, Tiga, Slaves, The View, Ron Gallo y The Magic Mor.

El escenario South Beach Dance Stage acogerá el domingo las actuaciones de Pional, The Balze, Bad Gyal, Peaking Lights y Sir Was, mientras que en el Radio 3 FIB Club se podrá escuchar a Havalina, Las Odio, Linda Guilala, Captains, One Path, El Trinidad, Amable, Gato y Aldo Linares.