El manual de estilo del vestido azul bebé de Kate Middleton

Cuando llega el buen tiempo, además de los estampados y los colores vivos, los armarios se llenan de prendas blancas: camisetas, blusas, pantalones y vestidos, la pieza más cómoda y fresca cuando suben las temperaturas. Y de eso ha tomado buena nota Kate Middleton, que en su última aparición pública ha apostado por un vestido azul bebé que es el mejor sustituto del LWD..

En plena visita de los reyes de España a Reino Unido, los duques de Cambridge han seguido con sus compromisos profesionales. Mientras Letizia ocupaba las páginas de algunas de las publicaciones con más solera del país, Kate ha permanecido en segundo plano.

En su visita al Natural History Museum, Kate derrochó estilo con un vestido de manga corta con falda midi y estilo new look de Preen by Thornton Bregazzi que está agotado en la web de Net a porter a pesar de que su precio sobrepasa los 700 euros. Completó el look con unas sandalias de Prada negras con tiras de ondas, unas de las más sofisticadas de su zapatero.