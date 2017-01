El día que Kendall Jenner homenajeó a Carrie Bradshaw con su look

Etiquetas

Si hay una it girl en este momento, esa es Kendall Jenner. La hermana elegante de Kim kardashian tiene un estilo más que definido: arriesga con los crop tops, las transparencias, los cut out, pero otras veces también es sencilla y se enfunda unos vaqueros con una camiseta y unas botas. Pero no puede tratarse de unas prendas cualquiera, lo que hace únicos a sus looks es cómo los combina.