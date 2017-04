Kim Kardashian y la lección de vida que supuso el atraco en París

Etiquetas

Después del atraco que Kim Kardashian sufrió el pasado mes de octubre a punta de pistola en París, se ha convertido en una nueva mujer y ha acudido al plató de Ellen Degeneres para demostrarlo. Una entrevista en la que ha desvelado su nueva versión tras el fatídico incidente sin poder contener las lágrimas.

"Soy una persona completamente distinta" declaraba Kim a la famosa presentadora, confesando que el atraco le ha cambiado para siempre: "No quiero empezar a llorar, pero sé que estaba destinada a que me pasara. Siento que soy una persona distinta. No quiero llorar más" reconociendo estar "agradecida" porque el suceso le ha convertido en otra persona y mejor madre.

Sin duda Kim ha sabido convertir el peor momento de su vida en un aprendizaje y ha querido demostrar con su estilismo su nueva actitud frente la vida, acudiendo al programa sin joyas y con un sencillo vestido negro que dejaba sus hombros al descubierto: "No estoy aquí para mostrarme como antes. Ya no soy quien era" ha confesado, manifestándose como una mujer mucho menos pretenciosa y discreta.

Además Kim ha revelado que los atracadores llevaban detrás de ella desde hace dos años, quedando marcada por un profundo miedo y sin poder evitar las lagrimas al recordar lo sucedido: "Sucede muy rápido, fueron unos siete u ocho minutos de tortura, pero cuando miro hacia atrás y lo analizo, podría haber sido peor".