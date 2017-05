EL CLUB DEPORTIVO KEMEN GANA EL CASCABEL DE ORO DE LA ONCE EN SAN SEBASTIÁN

Etiquetas

San Sebastián acogió este sábado la XVI Carrera de Cascabeles 'Por una sociedad inclusiva', que transcurrió en las inmediaciones del Kursaal, recuperando así su recorrido tradicional.La diputada de Política Social de la Diputación Foral de Guipúzcoa, Maite Peña, y la concejala de Acción Social del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, Aitziber San Román, encabezaron la carrera, junto al presidente del Consejo Territorial de la ONCE Euskadi, Javier Domínguez; el delegado territorial, Juan Carlos Andueza, y el subdirector de ONCE Donostia, Miguel Ángel Aizpurua.El buen tiempo acompañó y animó a 300 corredores llegados desde distintos puntos de la Comunidad Autónoma Vasca a realizar el recorrido, que partió desde el párking del Kursaal hasta la meta situada en el Paseo de la Zurriola. La inclusión quedó de manifiesto entre los participantes que corrieron por parejas, uno haciendo de guía mientras el otro tirando de un testigo y haciendo sonar un cascabel lo realizaba a ciegas portando antifaz. También se sumaron personas sordas, que se pusieron así en la piel de las personas ciegas.La ONCE entregó el Cascabel de Oro al Club Deportivo Kemen por sus más de 23 años trabajando desinteresadamente en pro de la integración de las personas con discapacidad a través del deporte desde sus secciones deportivas, cursos para voluntarios y personas con discapacidad y jornadas de sensibilización.El presidente de Kemen, Fernando Mitxelena, recogió el galardón en nombre de la entidad agradeciendo a la ONCE esa distinción. “Reivindicamos una sociedad inclusiva a través del deporte adaptado” señaló.La XVI Carrera de Cascabeles 'Por una sociedad inclusiva' ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, Diputación Foral de Guipúzcoa, Gobierno Vasco, DYA, Coca-Cola y Pastas Arruabarrena.