Francisco Marhuenda afirma que "nunca, nunca, nunca" coaccionó a Cifuentes

En su conversación con Sobrino quería ayudar a un "amigo muy desesperado" y sólo se arrepiente de llamar "zorra" a Marisa González

El director del diario 'La Razón', Francisco Marhuenda, ha afirmado este jueves que "nunca, nunca, nunca" ha coaccionado o presionado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, de la que ha asegurado que tiene "la mejor de las opiniones".

"Volvería a hacer exactamente lo mismo que hice, que es nada. No he hecho nada incorrecto. Conozco a Cristina Cifuentes desde hace 30 años, ¿cómo la voy a amenazar?", ha subrayado Marhuenda a los medios de comunicación tras declarar como investigado ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que instruye la causa sobre las presuntas irregularidades en el Canal de Isabel II.

Tanto Marhuenda como el presidente de 'La Razón', Mauricio Casals, han sido citados a declarar como investigados por presuntas coacciones a la presidenta madrileña para evitar que denunciara las irregularidades en el Canal de Isabel II, en las que está implicado supuestamente Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero delegado de la empresa editora del mencionado diario.

Ante gran expectación de la prensa en la Audiencia Nacional -razón por la cual ha dicho sentirse como "la Pantoja"--, Marhuenda también se ha referido a las conversaciones telefónicas con Rodríguez Sobrino intervenidas por el magistrado en la investigación. Así, ha reconocido todo lo que dijo en ellas, pero ha dicho estar "tranquilo" porque considera que el contenido se ha "tergiversado".

Según ha explicado Marhuenda, en dichas conversaciones sólo trataba de "animar" a un amigo porque "el pobre estaba muy desesperado", ya que consideraba "injusto" que le hubiesen destituido del Canal de Isabel II y estaba "obsesionado" con que se filtraran "cosas contra él" desde la Comunidad de Madrid.

"PERDÓN POR USAR LA PALABRA ZORRA"

De esa conversación, Marhuenda dice que sólo se arrepiente de haber llamado "zorra" a Marisa González, jefa de gabinete de Cifuentes. "Pido perdón por esa palabra. No estuve en mi mejor día, fue un comentario coloquial desafortunado", ha indicado, para explicar que González salió en la charla porque Rodríguez Sobrino "estaba obsesionado con que era ella la que filtraba cosas en su contra".

El director de 'La Razón', que ha dicho sentirse "muy cómodo" durante la declaración ante el juez, ha entregado al magistrado un documento que, según ha indicado, él mismo pidió a Rodríguez Sobrino que redactara declarando su "inocencia". "No conocía muy bien el tema con profundidad y por eso le he entregado el papel al juez", ha apuntado.

Marhuenda ha reiterado que ha dejado claro al magistrado que su periódico "nunca" se ha inventado ninguna información y que tampoco ha hecho ninguna "campaña" contra Cristina Cifuentes, algo que, según ha añadido, se puede comprobar buscando en la hemeroteca del diario.

"Si hubiera hecho algo incorrecto, podrían abochornarme. No hay ni una sola crítica a Cifuentes. No hay ninguna campaña", ha afirmado. "Si a mi me critican a veces los compañeros de que soy demasiado del PP", ha bromeado después.