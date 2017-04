Logroño acoge las jornadas de moda sostenible La Rioja-Fashion Revolution Day 2017

Etiquetas

La semana del 24 al 30 de abril se celebrará en Logroño las jornadas de moda sostenible La Rioja-Fashion Revolution Day. Evento internacional en más de 90 países y al que Moda Sostenible La Rioja se ha sumado por segundo año consecutivo con distintas actividades celebrando que otra moda es posible y recordando a las víctimas del edificio que se derrumbo en Bangladesh hace 4 años.

El principal objetivo de este evento internacional es promover un cambio que exija a esta industria, que esclaviza a trabajadores y que consume los recursos que necesitarán nuestros hijos y nietos, una "industria limpia" en su más amplio sentido.

El 24 de abril de hace 4 años el edificio Rana Plaza de Bangladesh caía provocando la muerte a mas de 1.100 personas en su mayoría mujeres trabajadoras de la industria textil.

Trabajadores de marcas internacionales deslocalizadas para abaratar los costes tanto de producción como de los salarios y en unas condiciones laborales y de seguridad precarias. No sólo se llevó las vidas de estos trabajadores sino que alrededor de 2.500 personas fueron heridas y, aún hoy, no se han recuperado muchas de ellas no sólo fisicamente sino psicológicamente de tan brutal "accidente".

¿Quién hace tu ropa? Es la pregunta que lanzamos para que las personas reflexionen y decidan dónde y cómo quieren continuar viviendo, si en un planeta cuidado por y para todas o manteniendo la sobreexplotación de éste y de sus trabajadores.

La moda sostenible y ética aboga por la responsabilidad de cada persona ante la "necesidad" de las compras. Persigue comprar menos, de mejor calidad y la perdurabilidad de las prendas y complementos. Además de un mejor fin para el producto, de ser desecho a reutilizado o modificado para la continuidad de su uso.