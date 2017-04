Bermúdez garantiza que habrá financiación para la playa de Valleseco (Tenerife)

Etiquetas

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha afirmado este lunes que confía en la "palabra" del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que le ha "tranquilizado" asegurando que habrá financiación para la playa de Valleseco.

En declaraciones a los periodistas, ha comentado que se va a trabajar en dos opciones a los largo de 2018 y 2019, con financiación de Costas, si se firma el convenio, o con aporte de las administraciones canarias.

Para ello, el alcalde ha convocado una reunión con el Gobierno de Canarias y el Cabildo para estudiar los "dos escenarios" y empezar a concretar una línea de trabajo.

En su opinión, si este mismo año se inicia el expediente y se firma el convenio, será un "avance" al proyecto, no un "frenazo" pese a que no se haya incluido dinero en los PGE. "Llevamos esperando por la playa desde 2001, y me interesa el resultado final", ha destacado.