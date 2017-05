Liam Gallagher anuncia concierto benéfico en Manchester y su primer disco en solitario

Etiquetas

En agosto del pasado año, Liam Gallagher anunciaba que estaba trabajando en su primer disco como solista y que había firmado un contrato con Warner Bros.

"Muy emocionado por firmar con los poderosos Warner Brothers, deseando hacer algunos sonidos súper dulces", declaró entonces el excantante de Oasis y Beady Eye.

Lo siguiente que anunció el inglés fue un par de conciertos en España, concretamente en julio en el FIB de Benicàssim y en septiembre en el DCode madrileño.

Tras meses de espera, ahora confirma que este primer álbum en solitario llegará en octubre con el título de 'As you were'. El primer single es 'Wall of Glass' y se estrenará el 2 de junio, si bien ya hay treinta segundos de anticipo en plataformas digitales.

Liam también anuncia cuatro conciertos inmediatos de presentación, comenzado por este mismo 30 de mayo en el O2 Ritz de su Manchester natal. Será su primera actuación en tres años.

Para colaborar con las víctimas del reciente atentado allí al término de un show de Ariana Grande, Liam donará todos los beneficios a la We Love Manchester Emergency Fund.

Después, Liam Gallagher actuará en Londres (1 de junio, Electric Brixton), Dublín (10 de junio, Olympia Theatre) y Glasgow (11 de junio, Barrowlands).