Messi, la fe del Barça

El '10' mantiene a los culé ante una gran Real y permite soñar al Barça antes de una semana decisiva

El FC Barcelona ganó agonizando (3-2) a la Real Sociedad este sábado en la jornada 32 de LaLiga Santander, tres puntos para seguir optando a la pelea con el Real Madrid que no disiparon las dudas en el juego azulgrana antes de una semana decisiva, en la que buscarán una nueva remontada continental y avivar las opciones de título liguero en el Santiago Bernabéu.

Los de Luis Enrique, tras perder ante el Málaga y Juventus, volvieron a dejar una versión a priori lejana a la que necesitan para seguir optando al doblete. Cada vez más evidente, dar la vuelta al 3-0 de Turín pasa por la inspiración de Leo Messi, al igual que forzar al Madrid en su casa el próximo fin de semana y recortar los tres puntos con el líder.

La primera mitad en el Camp Nou se comió el protagonismo con los cinco goles. El Barça se encomendó a Messi y contadas buenas actuaciones, como la de Sergi Roberto, para llegar al descanso por delante (3-2) mostrando la falta de seriedad atrás que le condena ya sin margen de error. Después, la Real mandó con desparpajo y anuló un centro del campo culé sin protagonismo, un día más.

Entró Iniesta a la hora de encuentro, pero los de Eusebio Sacristán cedieron más por cansancio. El Barça no compareció en el segundo tiempo, con dos ocasiones y a partir del minuto 80, para llegar a la cita con la 'Juve' encomendado a un milagro con todas las letras. A la Real le faltó profundidad en los últimos metros y ahora puede verse superada por el Eibar en la pelea por la sexta plaza.

Antes de apelar a la épica por segunda ronda seguida en 'Champions', el Barça no acertó a despejar dudas en fiabilidad. La consistencia culé brilló por su ausencia en una nueva exhibición de falta de confianza generalizada. Sin una defensa trabaja, sin un centro del campo rodado, al Barça le quedó encomendarse a Messi.

El argentino es el clavo ardiendo al que se aferra el cuadro azulgrana en la semana que se avecina. El Madrid no perdona en liga y en 'Champions' el desafió de la Juventus parece más gordo incluso que la remontada ante el PSG. El '10' desatasca y define a partes iguales. Lo volvió a hacer para traer calma al Camp Nou, después de un pobre arranque en el que perdonó dos goles cantados Oyarzabal.

Messi fusiló desde fuera del área y después remató a gol el rechace de un tiro de Luis Suárez (2-0). Paco Alcácer suplió de manera correcta a un Neymar sancionado y permitió crecer a los locales en acciones ofensivas. En cambio, André Gomes volvió a demostrar su desatino sobre el césped, dando aire a Andrés Iniesta, y atrás mostró el Barça la debilidad de un equipo que encaja a pares.

El primero fue incluso en propia, de Umtiti, en un loco final que enseñó lo imposible de descifrar un partido del Barcelona. Un minuto después, Alcácer, asistido por Messi, devolvió la renta de dos a los locales, pero Xabi Prieto sonrojó la defensa local haciendo el 3-2 a la espalda de los centrales. Tres goles en tres minutos.

En la segunda mitad el aspirante al título pareció no saltar al césped. La Real tomó el mando en el centro del campo con su presión y el Barça no supo entrar en el partido. Sin embargo, los de Eusebio no llegaron a rematar. Rakitic y Suárez tuvieron las contadas ocasiones locales en el tramo final, en una agónica victoria antes de jugarse dos títulos la próxima semana.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: FC BARCELONA, 3 - REAL SOCIEDAD, 2. (3-2, al descanso).

--ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Busquets; Rakitic, André Gomes (Iniesta, min.69); Messi, Suárez y Alcácer (Denis Suárez, min.80).

REAL SOCIEDAD: Rulli; Zaldua, Iñigo Martínez, Raúl Navas, Yuri; Illarramendi, Xabi Prieto, Zurutuza (Granero, min,84), Oyarzabal; Willian José (Bautista, min.79) y Vela (Canales, min.62).

--GOLES:

1 - 0, min.17, Messi.

2 - 0, min.37, Messi.

2 - 1, min.43, Umtiti, propia puerta.

3 - 1, min.44, Alcácer.

3 - 2, min.45, Xabi Prieto.

--ÁRBITRO: Martínez Munuera (C. Valenciano). Amonestó a Alcácer (min.41), Luis Suárez (min.68) y Piqué (min.88) por parte del Barcelona. Y a Carlos Vela (min.8) e Illarramendi (min.49) en la Real.

--ESTADIO: Camp Nou, 81.704 espectadores.