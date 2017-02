Los mejores memes y anécdotas de la gala de los Premios Goya 2017

La gala de los Goya inundó las redes sociales de memes y comentarios acerca de los ganadores y los perdedores... y también del estilismo en la alfombra roja. Al principio de la gala, se convirtió en trending topic el hasthag #BoicotALosGoya, que 'luchó' durante toda la noche con el propuesto por la Academia de Cine, #Goya2017.

Aquí te dejamos los mejores que se han visto por las redes sociales:

And the Goya goes to....Pablo Motos, por "Todo lo que no pregunté"#goyas2017pic.twitter.com/w0dgY5tMwV