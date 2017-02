Un Rovira predecible y de chiste fácil que no olvidó los dardos a Trump y Rajoy

Etiquetas

Tras la Gala de 2016 de los Goya, Twitter se llenó de críticas al presentador de la ceremonia, Dani Rovira. En un primer momento, el malagueño aseguró que no había merecido la pena ser presentador la gala, pero poco tiempo después asumió de nuevo el reto.

Aseguró, para justificar su decisión, que era la forma de reivindicarse. "Si no la llego a presentar, los cuatro borrachos infelices del Twitter (antes eran los borrachos del bar, ahora lo son del Twitter) se habrían salido con la suya. Primero, no me daba la gana de darles una victoria; y segundo, es que me gusta mucho presentar la gala, me lo paso muy bien y, además, puedo y la Academia quiere, pues ya está", dijo.

Hoy, crecido y una vez justificada su decisión, el malagueño volvió a tirar de su habitual guión y apostó por el chiste fácil. Su monólogo inicial se centró en el tres -las galas que lleva presentandas-.

Aseguró que más de 100 millones de espectadores han visitado las salas de cine y su primera crítica fue a Donald Trump y dijo: "Que sepas que aquí en España, cine se escribe con i latina".

Luego lanzó un dardo al Gobierno de Mariano Rajoy: "Ellos no nos hacen caso, tampoco se lo vamos hacer nosotros este año".

"Una peli que habla sobre corrupción en España ¿tirasteis de periódicos?", aseguró más adelante.

Halagos a Trueba, Almodóvar y Penélope Cruz

"Gracias a Trueba y Almodóvar este país es mucho más respetado", recalcó Dani Rovira en su monólogo.

Rovira, en su siguiente intervención, salío disfrazado de Supermán y se sientó junto a la nueva presidenta de la Academia, que hizo el vestuario de Supermán. Ambos bromearon.

Minutos más tarde, el malagueño salió de nuevo al escenario con unos zapatos de mujer de color rojo y con unos altos tacones. Su intención, aseguró, era reivindicar el papel de la mujer en el cine español y reclamar un mayor protagonismo para ellas, algo que algunas mujeres ya habían pedido previamente en la alfombra roja.

"Reivindico vuestro papel en todos los puestos de la sociedad y puestos de toma de decisiones de las mujeres y para mujeres.... En 2016 303 hombre fueron nominados frente a 230 actrices y 78 directores frente a 18 directoras y ¿por qué digo esto?... porque me sale de los cojones".

Rovira pidió a Pedro Almodóvar que le firmase uno de los zapatos "por lo de Tacones Cercanos". Después, le dedicó una canción a Penélope Cruz.