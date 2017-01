Lista de los nominados a los Oscar 2017

Etiquetas

Mejor película

'La La Land'

'La llegada'

'Moonlight'

'Manchester frente el mar'

‘Fences’

‘Comanchería’

‘Lion’

‘El último hombre’

'Figuras ocultas'

Mejor director

Damien Chazelle por 'La La Land'

Denis Villeneuve por 'La llegada'

Barry Jenkins por 'Moonlight'

Kenneth Lonergan por 'Manchester frente al mar'

Mel Gibson por 'El último hombre'

Mejor actor protagonista

Casey Affleck (Manchester frente al mar)

Andrew Garfield (Hasta el último hombre)

Ryan Gosling (La La Land)

Viggo Mortensen (Capitán Fantástico)

Denzel Washington (Fences)

Mejor actriz protagonista

- Emma Stone por 'La La Land'

- Natalie Portman por 'Jackie'

- Isabelle Huppert en ‘Elle’

- Ruth Negga por ‘Loving’

- Meryl Streep ‘Florence Foster Jenkins’

Mejor actor Secundario

Mahershala Ali (Moonlight)

Jeff Bridges (Hell or High Water)

Lucas Hedges (Manchester by the Sea)

Dev Patel (Lion)

Michael Shannom

Mejor actriz de reparto

Viola Davis (Fences)

Naomie Harris (Moonlight)

Nicole Kidman (Lion)

Octavia Spencer (Figuras ocultas)

Michelle Williams (Manchester frente al mar)

Mejor guión original

'La La Land'

'Manchester frente al mar'

'Jackie'

‘Comanchería’

‘Langosta’

‘20th Century Women’

Mejor guión adaptado

- 'La llegada'

- 'Moonlight'

- ‘Fences’

- ‘Figuras Ocultas’

- ‘Lion’

Mejor película lengua extranjera

Land of Mine (Denmark)

A Man Called Ove (Sweden)

The Salesman (Iran)

Tanna (Australia)

Toni Erdmann (Germany) [pictured above]

Mejor fotografía

La La Land – Linus Sandgren

La llegada – Bradford Young

Silencio – Rodrigo Prieto

Moonlight – James Laxton

Lion – Greig Fraser

Mejor cortometraje:

Timecode

Ennemis Intérieurs

La Femme et le TGV

Silent NightsSing

Mejor documental

O.J.: Made in America – Ezra Edelman

Life animated,

13th,

Fire at Sea,

I Am Not Your Negro – Raoul Peck

Mejor montaje

La llegada

Hasta el último hombre

Comanchería

La La Land

Moonlight

Mejor música

Jackie

La La Land

Lion

Moonlight

Pasajeros

Mejor canción original

La La Land: Audition

Trolls: Cant Stop the Feeling

La La Land: City of Stars

Jim: The James Foley Story: The Empty Chair

Vaiana: How Far Ill Go

Mejor diseño de producción

La llegada

Animales fantásticos y dónde encontrarlos

¡Ave, César!

La La Land

Pasajeros

Mejor diseño de vestuario

Aliados

Animales fantásticos y dónde encontrarlos

Florence Foster Jenkins

Jackie

La La Land

Mejor maquillaje y peluquería

Un hombre llamado Ove

Star Trek: Más allá

Escuadrón suicida

Mejores efectos visuales

Marea negra

Doctor Extraño

El libro de la selva

Kubo y las dos cuerdas mágicas

Rogue One: Una historia de Star Wars

Mejor sonido

13 horas: Los soldados secretos de Bengasi

La llegada

Hasta el último hombre

La La Land

Rogue One: Una historia de Star Wars

Mejor montaje de sonido

La llegada

Marea negra

Hasta el último hombre

La La Land

Sully

Mejor película de animación

Kubo y las dos cuerdas mágicas

La vida de Calabacín

Vaiana

La tortuga roja

Zootrópolis

Mejor película documental

Enmienda XIII

Fuego en el mar

I Am Not Your Negro

Life, Animated

O.J. Made in America

Mejor cortometraje documental

4.1 Miles

Extremis

Joes Violin

Watani: My Homeland

The White Helmets

Mejor cortometraje de animación

Blind Vaysha

Borrowed Time

Pear Cider and Cigarettes

Pearl

Piper

Mejor cortometraje de ficción

Ennemis Intériurs

La Femme et le TGV

Silent Nights

Sing (Mindenki)

Timecode