'La La Land' iguala el récord de 'Titanic' y 'Eva al desnudo' con 14 nominaciones

La La Land sigue batiendo todos los récords. Si ya batió los récords en los Globos de Oro, amenaza ahora con pulverizar los récords de los Oscar. De momento ha logrado el récord de nominaciones.

Sus principales rivales serán "Arrival", "Moonlight" y "Manchester by the Sea" perfiladas como favoritas. Las tres están nominadas a mejor película.

Moonlight está también nominada a mejor dirección, actriz y actor de reparto, banda sonora, guión adaptado, fotografía y montaje.

También compiten para mejor película "Fences", "Hacksaw Ridge", "Hell or High Water", "Hidden Figures", "Lion".

El musical de Damien Chazelle, homenaje al Hollywood clásico y al Los Ángeles moderno, hizo buenos los pronósticos al estar incluida en las categorías de mejor película, mejor director y mejor actor y actriz para su pareja protagonista, Emma Stone y Ryan Gosling.

Le siguen de lejos en número de nominaciones Arrival, de Denis Villeneuve, finalista en ocho categorías, y a Moonlight que opta también a ocho Oscar. Lion logró seis nominaciones y Manchester by the sea obtuvo cinco candidaturas en la lectura de los nominados.

Lion, que se entrena este viernes planta cara a las favoritas con seis nominaciones entre ellas mejor película, actor y actriz de reparto, Dev Patel y Nicole Kidman, mejor banda sonora, guión adaptado y mejor fotografía.

Récord de Titanic

Con 14 nominaciones son dos los títulos que ostentan el privilegio de ser las películas más nominadas de la historia 'Eva al desnudo' (1959) y 'Titanic' (1997) hasta ahora. Cada una de ellas recibió 6 y 11 galardones respectivamente, lo que convierte a 'Titanic' en una de las más premiadas de la historia.

Con 13 nominaciones a los Oscars le siguen los siguientes títulos: 'Lo que el viento se llevó' (1939) ganadora de 8 Oscars, 'De aquí a la eternidad' (1953) ganadora de 8 Oscars, 'Shakespeare in love' (1998) ganadora de 7 Oscars, 'Forrest Gump' (1994) ganadora de 6 Oscars.

Denzel Washington, nominado

El año pasado fue muy criticada la academia porque no hubo ningún actor negro nominado. Esta vez no ha ocurrido. Denzel Washington, que ya ganó un Oscar, competirá por la estatuilla con Casey Affleck ("Manchester by the Sea"), Andrew Garfield ("Hacksaw Ridge"), Ryan Gosling ("La La Land"), Viggo Mortensen ("Captain Fantastic")

Casey Affleck fue nominado por su aclamado papel como hombre solitario y perturbado que debe cuidar a su sobrino huérfano en el drama dirigido por Lonergan, también nominado a mejor dirección. Gibson, Barry Jenkins ("Moonlight"), Denis Villeneuve ("La llegada") también buscarán la estatuilla en dirección.

Las nominaciones de Mahershala Ali, Naomie Harris y Jenkins por "Moonlight", así como las de Denzel Washington y Viola Davis por "Fences"; Dev Patel ("Lion"), Octavia Spencer ("Hidden Figures") y Ruth Negga ("Loving") le ponen color a los Óscar después de dos años con únicamente actores blancos nominados.

Meryl Streep, nominación número 20

La actriz criticada por Trump hace unos días vuelve a dar que hablar por otra nominación más, y ya van 20. Un récord absoluto. Isabelle Huppert, "Elle", Ruth Negga, "Loving", Natalie Portman, "Jackie", Emma Stone, "La La Land" y Meryl Streep, "Florence Foster Jenkins".

Natalie Portman fue asimismo nominada por su extraordinario papel como la ex primera dama Jacqueline Kennedy en "Jackie", dirigida por el chileno Pablo Larrín.

La biopic fue nominada además a "Mejor vestuario" y "Mejor canción original".

Actores de reparto

Por su parte, la estatuilla al Mejor actor de reparto podría ser para Mahershala Ali, por 'Moonlight'; Jeff Bridges, por 'Hell or high water'; Lucas Hedges por 'Manchester by the sea'; Dev Patel, por 'Lion'; Michael Shannon, por 'Animales nocturnos'.

En el apartado a la Mejor actriz de reparto competirán Viola Davis, por 'Fences'; Naomi Harris, por 'Moonlight'; Nicole Kidman, por 'Lion'; Octavia Spencer, por 'Hidden figures'; y Michelle Williams, por 'Manchester by the sea'

Presencia española en los cortos y una iraní como mejor película extranjera

El cortometraje Timecode, de Juanjo Giménez, competirá por el Oscar al mejor corto de acción, mientras que finalmente no se coló entre los finalistas Graffiti, de Lluís Quilez, el otro corto español que había sido preseleccionado.

Las películas nominadas a Mejor película de habla no inglesa son 'Toni Erdmann', de Maren Ade, la gran triunfadora en la pasada edición de los Premios de Cine Europeo; la iraní 'The salesman', de Asghar Farhadi; la danesa 'Land of mine', de Martin Zandvliet; la australiana 'Tanna', de Bentley Dean y Martin Butler; y la sueca 'A man called love', de Hannes Holm, que también competirá en la categoría de Mejor maquillaje y peluquería.

Varios galardonados y académicos, como Jennifer Hudson, Brie Larson, Emmanuel Lubezki, Jason Reitman y Ken Watanabe, se han unido a la presidenta de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos en el anuncio de los nominados.

MEJOR PELÍCULA'La ciudad de las estrellas (La La Land)' 'Manchester frente al mar' 'Moonlight' 'Lion' 'Comanchería' 'La llegada' 'Figuras ocultas' 'Hasta el último hombre' 'Fences'

MEJOR DIRECTORDenis Villeneuve por 'La llegada'Mel Gibson por 'Hasta el último hombre'Damien Chazelle por 'La ciudad de las estrellas (La La Land)'Kenneth Lonergan por 'Manchester frente al mar'Barry Jenkins por 'Moonlight'

MEJOR ACTORCasey Affleck por 'Manchester frente al mar'Denzel Washington por 'Fences'Andrew Garfield por 'Hasta el último hombre'Ryan Gosling por 'La ciudad de las estrellas (La La Land)'Viggo Mortensen por 'Captain Fantastic'

MEJOR ACTRIZEmma Stone por 'La ciudad de las estrellas (La La Land)' Natalie Portman por 'Jackie' Meryl Streep por 'Florence Foster Jenkins'Isabelle Huppert por 'Elle' Ruth Negga por 'Loving'

MEJOR ACTOR SECUNDARIOMahershala Ali por 'Moonlight'Jeff Bridges por 'Comanchería'Dev Patel por 'Lion'Lucas Hedges por 'Manchester frente al mar'Michael Shannon por 'Animales nocturnos'

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIAViola Davis por 'Fences' Michelle Williams por 'Manchester frente al mar' Naomie Harris por 'Moonlight' Nicole Kidman por 'Lion' Octavia Spencer por 'Figuras ocultas'

MEJOR GUIÓN ORIGINAL'La ciudad de las estrellas (La La Land)''Manchester frente al mar''Comanchería''Langosta''20th Century Women'

MEJOR GUIÓN ADAPTADO'Moonlight' 'La llegada' 'Lion' 'Figuras Ocultas' 'Fences'

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN'Kubo y las dos cuerdas mágicas''Moana''La tortuga roja''Zootopia' 'La vida de Calabacín'

MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA'Toni Erdmann' (Alemania)'Bajo la arena (Land of Mine)' (Dinamarca)'Un hombre llamado Ove' (Suecia)'El viajante' (Iran)'Tanna' (Australia)

MEJOR DOCUMENTAL'O.J: Made in America' (Ezra Edelman) 'I Am Not Your Negro' (Raoul Peck) 'Life, Animated' (Roger Ross Williams) 'Enmienda XIII' (Ava DuVernay) 'Fuego en el mar' (Gianfranco Rosi)

MEJOR FOTOGRAFÍA'La ciudad de las estrellas (La La Land)' (Linus Sandgren) 'Lion' (Greig Fraser) 'La llegada' (Bradford Young) 'Moonlight' (James Laxton) 'Silencio' (Rodrigo Prieto)

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

'Animales fantásticos y dónde encontrarlos' (Colleen Atwood)'Florence Foster Jenkins' (Consolata Boyle)'Jackie' (Madeline Fontaine)'La ciudad de las estrellas (La La Land)' (Mary Zophres)'Aliados' (Joanna Johnston)

MEJOR BANDA SONORA'La ciudad de las estrellas (La La Land)' (Justin Hurwitz)'Lion' (Dustin O'Halloran and Hauschka)'Moonlight' (Nicholas Britell)'Jackie' (Mica Levi)'Passengers' (Thomas Newman)

MEJOR MONTAJE'La Llegada' (Joe Walker)'Hasta el último hombre' (John Gilbert)'Comanchería' (Jake Roberts)'La ciudad de las estrellas (La La Land)' (Tom Cross)'Moonlight' (Nat Sanders y Joi McMillon)

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN'Animales fantásticos y dónde encontrarlos' (Stuart Craig, James Hambige; Anna Pinnock) '¡Ave, César!' (Jess Gonchor; Nancy Haigh) 'La ciudad de las estrellas (La La Land)' (David Wasco; Sandy Reynolds-Wasco) 'La llegada' (Patrice Vermette; Paul Hotte) 'Passengers' (Guy Hendrix Dyas; Gene Serdena)

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA'Star Trek: Más allá''Un hombre llamado Ove''Escuadrón Suicida'

MEJORES EFECTOS VISUALES'El libro de la selva''Rogue One: Una historia de Star Wars''Dr. Strange (Doctor Extraño)''Marea negra''Kubo y las dos cuerdas mágicas'

MEJOR CANCIÓN'City of Stars' de 'La ciudad de las estrellas (La La Land)' 'How Far I'll Go' de 'Vaiana''Audition (The Fools Who Dream' de 'La ciudad de las estrellas (La La Land)' "Can't Stop the Feeling!" de 'Trolls'"The Empty Chair" ("Jim: The James Foley Story")

MEJOR SONIDO Sound Mixing'Rogue One: Una historia de Star Wars' 'Hasta el último hombre' 'La ciudad de las estrellas (La La Land)' 'Marea negra' '13 Horas: Los soldados secretos de Bengasi'

MEJORES EFECTOS SONOROS (Sound Editing)'Hasta el último hombre' 'Marea negra' 'La llegada' 'Sully' 'La ciudad de las estrellas (La La Land)'

MEJOR CORTOMETRAJE'Silent Nights' (Aske Bang; Kim Magnusson) 'Ennemis Interieurs' (Selim Azzazi) 'Timecode' (Juanjo Gimenez)'Sing (Mindenki)' (Kristof Deak) 'Le Femme et le TGV' (Timo von Gunten)

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL 'The White Helmets' (Orlando von Einsiedel, Joanna Natasegara)'Joe's Violin' (Kahane Cooperman, Raphaela Neihausen) 'Extremis' (Dan Krauss) '4.1 Miles' (Daphne Matziaraki) 'Watani: My Homeland' (Marcel Mettelsiefen, Stephen Ellis)

MEJOR CORTOMETRAJE ANIMADO'Pear and Cider Cigarettes '(Robert Valley; Cara Speller)'Piper' (Alan Barillaro; Marc Sondheimer)'Pearl' (Patrick Osborne) 'Borrowed Time' (Andrew Coats, Lou Hamou-Lhadj)'Blind Vaysha' (Theodore Ushev)