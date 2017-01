Los ocho candidatos que ponen color a los Oscar

Etiquetas

Las nominaciones de Mahershala Ali, Naomie Harris y Barry Jenkins por "Moonlight", así como las de Denzel Washington y Viola Davis por "Fences"; Dev Patel ("Lion") , Octavia Spencer ("Figuras ocultas") y Ruth Negga ("Loving") ponen color a una gala de los Oscar después de dos años con solamente actores blancos nominados.

Sin embargo, las nominaciones han pasado de puntillas por el trabajo de los artistas iberoamericanos ya que sólo optarán al Oscar el músico de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda (mejor canción por "How Far I'll Go" de la cinta "Vaiana"), el mexicano Rodrigo Prieto (mejor fotografía por "Silencio").

Denzel Washington

Comenzó su carrera profesional en los teatros de Nueva York, pero pronto se pasó al mundo del cine. Uno de sus papeles más aclamados por la crítica fue 'Malcolm X', dirigida por Spike Lee, y que también le valió una nominación al Oscar. Otro de sus famosos papeles fue el del abogado Joe Miller en 'Philadelphia', junto a Tom Hanks. Sin embargo, esa vez la Academia no le nominó. Por su papel en 'Huracán Carter', obtuvo el Globo de Oro y Oso de Plata de la Berlinale. El actor tiene un particular estilo que mezcla la pasión y bondad. También ha realizado sus pinitos como director de cine. Su última interpretación en 'Fences' le ha valido la nominación como mejor actor protagonista.

Viola Davis

Su carrera en el cine y la televisión comenzó con pequeños papeles, en películas como 'Traffic' o series como 'CSI: Crime Scene Investigation'. Comenzó con personajes secundarios y su gran éxito llegó con el drama 'La duda', del año 2008, protagonizada por Meryl Streep y Amy Adams. Le supuso entonces ser candidata al Oscar a la mejor actriz de reparto. Tras participar en distintas películas, su interpretación en 'Fences' ha conseguido que vuelva a estar nominada a la estatuilla dorada como mejor actriz de reparto.

Octavia Spencer

Su debut en el cine se produjo con 'A time to kill', basada en una novela de John Grisham. Consiguió aparecer en distintas películas, incluso en 'Miss Agente Especial 2: Armada y fabulosa', del año 2005. También ha intervenido en distintos capítulos de series de televisión como 'Urgencias' o 'Ugly Betty'. Dirigió, escribió y produjo el cortometraje 'The Unforgiving Minute', narrado por Viola Davis, otra de las nominadas. Ahora Octavia opta a un Oscar por su papel en 'Figuras ocultas' como mejor actriz de reparto.

Naomie Harris

Naomie Harris es hija de la guionista de televisión Lisselle Kayla. Desde pequeña mostró un gran interés por la actuación. Tras graduarse en la universidad, estudió actuación y su éxito llegaría poco tiempo después de participar en la película '28 días después'. Muchos la conocerán por su aparición como Calypso en las secuelas de 'Piratas del Caribe'. Ahora opta a un Oscar por 'Moonlight'.

Mahershala Ali

Su debut en la pantalla lo hizo en el año 2001 en televisión, cuando interpretó a un doctor en la serie 'Crossing Jordan'. También es muy conocida por su interpretación de Nathan Clay en la serie 'Alphas' de la cadena de ciencia ficción SyFy, durante dos temporadas, como protagonista. Ahora opta al Oscar por su espectacular interpretación en 'Moonlight', como mejor actriz de reparto.

Barry Jenkins

Su dirección en 'Moonlight' le ha valido una nominación al Oscar como mejor directo. Su primera película la escribió con 8 años y se tituló 'Luz de la Luna'. Su película se filmó en Miami y se estrenó en el Festival de Cine de Telluride, y ha obtenido un gran éxito de crítica y premios, entre ellos el Globo de Oro a la Mejor Película de Drama.

Ruth Negga

La actriz hizo su debut en la pantalla con la película 'Capital Letter', en el año 2004, como protagonista. Tras pasar por distintos papeles y participar en series en cadenas como la BBC, Negga ganó el premio IFTA a la mejor actriz de televisión. Sus trabajos en el mundo del teatro también han sido muy recoocidos. Incluso ha proporcionado la voz a un personaje del videojuego Dark Souls II. Ahora su interpretación en 'Loving' le ha valido una candidatura a la estatuilla dorada como mejor actriz protagonista.

Dev Patel

Su papel en 'Lion' ha logrado que esté nominado al Oscar como mejor actor secundario. Empezó sus pinitos en el mundo del espectáculo en la serie inglesa 'Skins'. En 2008 apareció en el film ganador del Oscar a la Mejor Película, 'Slumdog Millonaire', donde interpretaba el papel principal.

'La La Land' podría llevarse 14 estatuillas

'La La Land' sigue batiendo todos los récords. Si ya batió los récords en los Globos de Oro, amenaza ahora con pulverizar los récords de los Oscar. De momento ha logrado el récord de nominaciones.

Sus principales rivales serán "Arrival", "Moonlight" y "Manchester by the Sea" perfiladas como favoritas. Las tres están nominadas a mejor película.