Antonio, con 92 años... ¡ganador del Gordo!

Etiquetas

Tiene 92 años, pero no puede ocultar la vitalidad en su rostro. No es para menos: hoy ha sido uno de los agraciados con el Gordo de la Lotería de Navidad.

Antonio Gálvez solo jugaba un décimo, pero eso no le ha impedido ganar nada menos que 400.000 euros. Tiene los ojos medio llorosos de la emoción, pero se justifica diciendo que no ve bien. "Venía del médico de revisarme la vista y cuando he llegado me he encontrado con que había ganado la Lotería", dice alegremente, aunque nos pide que hablemos antes porque también está sordo.

Antonio es uno de los afortunados de laresidencia para mayores de Peñuelas, donde el 90% de los residentes y trabajadores habían comprado un boleto ganador.

Antonio, que acaba de quedarse viudo, llevaba jugando 12 años al mismo número, al que siempre apuesta su residencia, y aunque otros años compraba más de un décimo, este año solo adquirió uno. "Son caros y con mi pensión...", justifica.

Cuenta que no es el primera vez que ha rozado la suerte, pero es la única vez que ha acertado de pleno. "Dos veces no me ha tocado el Gordo por un número. Una vez antes de casarme compré un décimo en un kiosko que estaba en la Gran Vía esquina con Montera. Me tocaron 3.000 pesetas de las de entonces y con eso pagué la boda", recuerda.

Entre risas, Antonio reconoce que ya sabe en qué se va a gastar el dinero. "En la ilusión de mi vida, pero no te lo voy a decir", sonríe, aunque por los nervios que tiene esperando a su hija para comer con ella se puede intuir que la familia es algo fundamental para él.

Antonio se pone el abrigo, que ha olvidado con la emoción del momento, y se despide de lainformación.com con un deseo: "Ojalá tengáis la misma suerte que yo, pero antes de que cumpláis mis años".