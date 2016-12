Lotería de Navidad: El día del Gordo, de la salud... y de los memes

Etiquetas

Amanece, hace frío, es diciembre, la Navidad.... Y hoy, día 22 de diciembre, llega ¡¡¡¡El Gordo!!! Bueno, a donde llegue. Pero el resto de los mortales, todos, mientras tanto, con el oído o el ojo pendiente de los niños de San Ildefonso y su soniquete, tan mágico como repetitivo... ¿Y si me toca? Lo normal es que no, pero la esperanza es lo último que se pierde... aunque el consuelo, que no cambia con los años, es que: Lo que importa es tener salud.

Pues eso, que el 'día de la salud' las redes se llenan de memes sobre la Lotería, el Gordo, las bolas, los bombos, la salud... En fin, lo habitual. 22 de diciembre: el corazón de las fiestas navideñas ya está aquí, la Lotería de Navidad, y estos son algunos de los mejores memes que 'inundan de millones' las redes e internet: