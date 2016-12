59.444, el primer cuarto de la Lotería fue muy madrugador y ha sido muy repartido

Etiquetas

59.444 es el primer cuarto premio del sorteo de Lotería de Navidad de 2016. Los ganadores recibirán 200.000 euros a la tira, lo que supone 20.000 euros al décimo.

El cuarto ha sido muy madrugador, ya que se ha cantado apenas a los cuatro minutos del comienzo del sorteo. Lo han hecho Nerea y Daniel.

Nerea es la más pequeña de los niños de la Lotería de Navidad. Solo tiene 9 años y esta es la primera vez que va a participar en el sorteo. Este año va a estar sacando bolas, normalmente los novatos suelen empezar sacando bolas para que vean cómo es el sorteo.

Se siente muy segura y cree que no se le va a caer ninguna bola. “El año pasado se cayeron muchas, espero que no me pase a mi”, dice la pequeña. Su número favorito es el 8 y espera que El Gordo termine en este número.

“Si a mi me tocara El Gordo me gustaría repartirlo con mis hermanos y mi familia. También me gusatria comprarme ropa”, señala Nerea. La más pequeña del grupo es fan del Real Madrid y su jugador favorito es Cristiano Ronaldo, “es el mejor del equipo”, apunta Nerea.

Daniel se ha estrenado este año en la Lotería de Navidad sacando bolas. Este niño de 12 años se han aprendido muy bien el funcionamiento de los bombos. “Nosotros tenemos que darle a la palanca y luego cuando salga la bola la ponemos en el cuenco. Me da un poco de miedo que salgan más de una bola a la vez”, explica.

Su número favorito es el 60.000 por eso le gustaría sacar este año alguno de los quintos premios que reciben esta cantidad de dinero. “Si a mi me tocara El Gordo me gustaría comprarme el iPhone 7, también le daría 100 euros a cada uno de mis amigos, pero solo a los mejores”, destaca.

El premio ha estado muy repartido. Se ha vendido en hasta setenta localidades de toda España. Son estas:

San Pedro del Pinatar, Arahal, Aviles, Ávila, Manlleu, Barakaldo, Portugalete, Renedo de Piélagos, Santander, Palma de Mallorca, Valsequillo, Sort, Lourenza, Madrid, Pamplona, Casinos, Tías, Torrejón de Ardoz, Conil de la Frontera, Huelva, Toledo, Villamalea, Alicante, El Ejido, Aviles, Mérica, Valdebótoa, Barcelona, Bilbao, Cáceres, Chiclana de la Frontera, San Fernando, Hondarribia, San Sebastián, Roses, Ca'n Picafort, Artenara, Las Palmas, Pájara, La Robla, Vilalba, Alcalá de Henares, Collado Villalba, Málaga, Alcantarilla, Murcia, Rincón de Seca, Santomera, Lodosa, Ponteareas, Valga, Vigo, Peñaranda de Bracamonte, El Sauzal, San Cristóbal de la Laguna, Batea, Alzira, Gandía, Aguilar de Campos y Calatayud.

Lainformacion.com ha hablado con Baldomero Muñiz, de la administración número 9 de Aviles, que ha vendido una tira. Ya sabe lo que es dar un premio de la Lotería de Navidad: vendió la mitad de un tercero hace diez años. Dice que siente mucha alegría y que la tira de vendió ayer mismo, a menos de 24 horas para el sorteo.