Tielmes, un pueblo a 42 km de Madrid, agraciado con 40 décimos del Gordo

Tielmes es un pueblo a 42 kilómetros de Madrid cuyos habitantes suelen llevar una vida bastante tranquila. Sin embargo hoy en el municipio se ha vivido una auténtica revolución: 40 boletos del Gordo pertenecían a sus vecinos. Y todo por una casualidad: una de las vecinas y miembro de la Asociación de Mujeres, Apolonia, compró varios décimos y los vendió entre sus conocidos. A ella, le han tocado 600.000 euros.

Otra de las agraciadas ha sido Silvia Martínez, que reconoce que todavía no se lo cree. "Por fin conozco a alguien al que le ha tocado la Lotería" se ríe.

Silvia compró el décimo a medias con su padre y su hermana. "Mi hermana y yo lo utilizaremos para pagar la hipoteca y nos sobrará algo. Mi padre como no tiene deudas todavía no sabe qué hará", reconoce.

También es el caso de Rosi Briceño, con un décimo a medias. Asegura que sigue "muy nerviosa", aunque por su voz se reconoce que está eufórica. "Estaba apuntando el número, pero como al principio los niños se equivocaron, creí que no me había tocado. Luego cuando lo repitiron, me di cuenta de que tenía todos los números y llamé a mis primas y a mi hermana. Estaba muy nerviosa, mucho", exclama.

Asegura que no sabe en qué se gastará el premio porque todavía lo está asimilando. "Hoy he venido a trabajar, así que mi vida seguirá normal", sostiene.

Más afortunada ha sido Estrella Crespo, que compró un décimo para ella sola. "¡Ay madre mía!. Lo que yo he sentido es inexplicable: emoción, alegría... Me he puesto a llorar. Estaba sola y estaba atacada. Mi hijo me ha llamado y ha comprobado el número por Internet, por si caso y me decía: 'mamá, que te ha tocado el Gordo'. Como sabía que estaba sola, se ha ofrecido a dejar el trabajo y a venir conmigo porque estaba muy nerviosa", explica sin poder contener la emoción.

"Me estoy poniendo nerviosa otra vez, es que es mucha alegría. No sé en qué lo voy a gastar. De momento en tener una buena cena de Navidad y en ayudar a mis hijos. Lo que sí que se es que no voy a dejar de trabajar", concluye.