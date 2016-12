Las historias de los agraciados del Gordo

Etiquetas

El champagne, los besos y los abrazos llenan el paseo Paseo de la Esperanza, 4. En la administración número 32 han vendido el Gordo íntegro. Se trata de un barro céntrico de Madrid, azotado por la crisis y el paro, donde esta lluvia de millones es recibida con enorme alegría.

María Ángeles: "el único capricho que me voy a dar es un viaje a Nueva York"

Es el caso de María Ángeles, que compró el número en la ventanilla. “Me acabo de enterar de que soy millonaria. No se que decir, pero me viene muy bien. Mientras la mujer describe a LaInformacion.com su felicidad, un hombre trajeado aparece con una tarjeta y le dice: 'soy del concesionario Nissan de enfrente, cuando quieras, te compras un coche'

María Ángeles se quedó en paro hace unos días y decidió montar un negocio con su marido, “nos viene de maravilla porque tengo hijos estudiando. Mi hija está haciendo un máster y nos viene de perlas”. La felicidad ilumina su rostro. “El único capricho que me voy a dar es un viaje a Nueva York, la ilusión de mi vida”.

En la Cafetería Barrio, muy cerca de la adminatración, también se han llevado un pellizquito, aunque no dicen cuánto.

La calle está totalmente abarrotada de gente y de medios de comunicación que se han acercado para conocer la historia de aquellos que compraron, tentando a la suerte, un boleto que termina en 13. El champagne rueda y el barrio está totalmente revolucionado.

Elena Ferrerira: "Por fin, la vida nos sonríe"

Elena Ferrerira, 43 años, tiene dos hijos. Está en paro. Estuvo regentando un pastelería y tuvo que cerrarla por la crisis. Su marido, Alejandro, acaba de encontrar trabajo en una empresa de acero. “Estaba en casa , viendo la tele y cuando he visto el número, he dicho... ¡¡¡¡es el mío, es el mío!!!. Todavía no me lo creo”, asegura. “Es una alegría muy grande. Esto nos ayudará a tapar agujeros y sobre todo a vivir. Estamos muy felices. Parece que por fin la vida nos sonríe. Hace unas semanas teníamos un panorama desolador porque mi marido y yo estábamos en el paro...aún no me lo creo”

José, Mario y Alejadro: "Ha sido como arte de birlibirloque.”

José, Marío y Alejandro se encontraron con la suerte por casualidad: “un día pasábamos por aquí y compramos un décimo. Podíamos haberlo hecho en cualquier otro sitio", dicen. Lo repartirán entre cinco así que "nos llevamos 100.000 cada uno. Nos viene de perlas. Somos magos y esto ha sido como arte de birlibirloque.”

Cantado por Nicol y Nerea

El 66.513 es el Gordo de la Lotería de Navidad 2016. El primer premio ha salido a las 11:57 de la mañana Lo ha cantado Nicol Valenzuela Vásquez y extraído por Nerea Pareja Martínez. Está premiado con 4.000.000 de euros a la serie y 400.000 euros al décimo.

La primera vez que acaba en 13

Es la primera vez en la historia del Sorteo que el número agraciado con el mayor premio del Sorteo empieza por 66 y termina en 13. En esta ocasión, el considerado número de la mala suerte es sinónimo de suerte, alegría y millones.