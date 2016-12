Los primeros en la cola del Teatro Real llevan 24 horas esperando al sorteo de la Lotería

Etiquetas

El Papa, el hada y el pez. Estos tres son los primeros de la cola del Teatro Real que se forma año tras año para seguir el sorteo de la Lotería de Navidad.

El sorteo reparte un total de 2.310 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año anterior (2.240 millones), y los agraciados con el 'Gordo' recibirán 400.000 euros al décimo, con 660 millones de euros a repartir con este premio principal.

El segundo premio ascenderá a 1,25 millones de euros por serie (125.000 euros al décimo) y el tercero es de 500.000 euros a la serie (50.000 euros al décimo). Además, como el año pasado, habrá dos cuartos premios de 200.000 euros (20.000 euros al décimo) y ocho quintos de 60.000 euros (6.000 euros al décimo). También habrá 1.794 premios de 100 euros.

Con todo estos números y esperanzas los asistentes al sorteo esperan que este año sea el suyo. Los primeros llegaron a las nueve de la mañana.

Otros llevan en la fila lleva desde las dos de la mañana haciendo cola. Marta lleva 20 decimos, mientras que su compañera de fila, Carmen de 35 años, no quiere decir cuanta lotería lleva : "Me he gastado muchísimo dinero , me da vergüenza decirlo".

Noelia (Nava de Roa, Burgos) viene vestida de mamá Noel y lleva aquí también desde las dos de la mañana. Es el tercer año que viene y nunca le ha tocado pero confía que a la tercera va a la vencida.

Empiezan a entrar en el Teatro

Estos dos caballeros de Leganés llevan viniendo durante quince años al sorteo. Normalmente eran tres pero este año se le ha muerto una tía. El de los botones se ha hecho el traje este año. Son Marcelo y Fernando