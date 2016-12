7211, el segundo cuarto de la Lotería Navidad repartido en 22 localidades

Etiquetas

7211 es el segundo cuarto premio del sorteo de Lotería de Navidad de 2016. Los ganadores recibirán 200.000 euros a la tira, lo que supone 20.000 euros al décimo.

El 7211 ha sido sido vendido en Andújar, Andorra, Benidorm, Torrelodones, Pedreguer, Puerto de Pollensa, Gijón, Oviedo, Barberá del Vallés, Sant Andreu de la Barca, Jaén, Alhauría de la Torre, Quart de Poblet, Fuenlabrada, Getxo, Villardompardo, Vitoria, Coruña, Madrid, Pamplona, San Isidro y Gandía.

Este segundo cuarto ha salido del bombo minutos antes de las 11:45. Lo han cantado Youssef y Nicol.

Youssef lleva cuatro años en los premios de la Lotería de Navidad. No para quieto y es el más 'travieso' de la clase. Su asignatura favorita es matemáticas y el estaría dispuesto a cantar cualquier número, no tiene miedo.

A él le gustaría cantar los 200.000 euros del cuarto, no dice el primer premio porque todo el mundo quiere cantar El Gordo. Su número favorito es el 6 y le gustaría que esta fuera la terminación de El Gordo de este año.

“Me gustan mucho las peonzas y el baloncesto. Del cole la asignatura que más me gusta son las matemáticas porque se me dan bien y me parecen muy fáciles”, destaca este numo de 12 años.

Nicol Chungara tiene 13 años y es ya una veterana intentando cantar El Gordo. “Youseff y yo lo hacemos muy bien juntos y por eso los educadores nos han vuelto a poner juntos. Tenemos mucha experiencia los dos”, destaca Nicol. Este año, esta pareja cantará en la segunda y en la sexta tabla por lo que tienen bastante posibilidades de cantar el primer premio. “Los educadores siempre nos dicen que en esas tablas suele salir, a ver si es verdad”, apunta.

A Nicol le gusta mucho la papiroflexia y las manualidades. “Me gusta mucho hacer flores y estrellas, creo que es muy divertido”, destaca. Si le tocara la Lotería, Nicol lo compartiría con su madre u luego se compraría un yate, “molaría mucho tener uno”, concluye.