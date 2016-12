El 4.536 , segundo premio de la Lotería de Navidad 2016

Etiquetas

El 4.536 es el número agraciado con el segundo premio de la Lotería de Navidad 2016. Este premio repartirá 1,25 millones de euros por serie, o lo que es lo mismo, 125.000 euros por cada décimo que se tenga en la cartera.

Un segundo premio muy repartido

Este segundo premio de la lotería ha estado muy repartido y se ha vendido prácticamente en todas las Comunidades, menos en Baleares y Cantabria. Es el momento de comprobar si es uno de los que se juega. Málaga, Sevilla y Alicante son las ciudades que más dinero han invertido en este número 'a priori' feo el 4.536 y que ha dejado 125.000 euros a cada décimo.

Muchos de esos euros se han ido a Medina del Campo (Valladolid) donde se han repartido cerca de 6,5 millones de euros, o lo que es lo mismo, 52 boletos de este segundo premio de la lotería de Navidad 2016, el número 4.536.

El responsable de la administración agraciada, situada en el número 43 de la Calle Valladolid, Juan Carlos Arribas asegura que el premio "Ha estado muy repartido. No ha habido nadie que se llevara grandes cantidades de este número, pero sí que ha tenido aceptación por lo que se ha repartido bien en ventanilla". Arribas ha reconocido que estaba muy contento y satisfecho después de repartir este premio, el más importante y celebrado en los 40 años del despacho.

Juan Carlos Arribas admite que el sueño de un "lotero" es repartir "alegría" en forma de "premios" y hoy nos "ha tocado" a nosotros. "Es la primera vez que damos un premio en este sorteo, no en otros, pero este siempre es especial", han concluido.

También suerte en Granada. La Administración número 1 de Pinos Puente ha repartido más de 56,2 millones de euros en el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad ya que ha vendido 45 series del número 04536, agraciado con el segundo premio y que se lo ha llevado el Partido Comunista de la localidad, que ha si vez lo ha distribuido entre mucha gente con participaciones.

David Valera, empleado de esta administración granadina que se ha estrenado por todo lo alto en esto de entregar premios del Sorteo de Navidad ya que, a pesar de que este punto de venta lleva abierto desde 1966, nunca había repartido tanta suerte.

Valera relata que fueron los propios responsables de la Administración los que ofrecieron el número al Partido Comunista de la localidad, que ya lo tenía todo vendido en octubre y lo ha repartido por todo el municipio, donde la noticia está comenzando a extenderse.

Comenta, además, que se ha distribuido entre simpatizantes y afiliados de ambos partidos políticos además de entre limpiadoras. Además, como suele ser tradición, se han intercambiado décimos con otras formaciones políticas. Hoy, los políticos de esta localidad granadina están de enhorabuena.

Muchos millones en Canarias

La única administración de Lotería de Teror en Gran Canaria, ha repartido el segundo premio con el número 04536 dotado con 1.250.000 euros a la serie. De momento no sabeel número de personas que han sido agraciadas. "Lo estamos comprobando pero hay peñas que se han llevado cientos", ha comentado un muy emocionado Ruimán Verona.

Esta administración hace tan sólo seis meses y ya ha repartido dos millones de euros del sorteo del pleno al quince la Quiniela y 62.000 euros en la Bonoloto.

El 04536 también ha sido vendido en la calle Erizo 11 de Yaiza, (Lanzarote) que, aunque sólo ha vendido un décimo, es decir 150.000 euros, la responsable de la administración, Paqui Cabrera estaba muy contenta hoy ya que es la primera vez que reparten un premio de la Lotería.

Los 'niños de la suerte'

Este segundo premio ha sido cantado por Nicol Chungara Pardo y Youseff Salhi a las 11:20 de la mañana en la sexta tabla. Los encargados de extraer el número y el premio han sido Thiago Diosy Marrone y J. Stiven Mendoza.

Este es el último año en la Lotería de Navidad para Nicol Chungara. Este niña de 13 años participará en el sorteo de este año con Youssef. Como otros niños veteranos espera despedirse de la Lotería cantando El Gordo.

“Youseff y yo lo hacemos muy bien juntos y por eso los educadores nos han vuelto a poner juntos. Tenemos mucha experiencia los dos”, destaca Nicol. Este año, esta pareja cantará en la segunda y en la sexta tabla por lo que tienen bastante posibilidades de cantar el primer premio. “Los educadores siempre nos dicen que en esas tablas suele salir, a ver si es verdad”, apunta.

A Nicol le gusta mucho la papiroflexia y las manualidades. “Me gusta mucho hacer flores y estrellas, creo que es muy divertido”, destaca. Si le tocara la Lotería, Nicol lo compartiría con su madre u luego se compraría un yate, “molaría mucho tener uno”, concluye.

Youseff lleva cuatro años en los premios de la Lotería de Navidad. Youssef no para quieto y es el más 'travieso' de la clase. Su asignatura favorita es matemáticas y el estaría dispuesto a cantar cualquier número, no tiene miedo.

A él le gustaría cantar los 200.000 euros del cuarto, no dice el primer premio porque todo el mundo quiere cantar El Gordo. Su número favorito es el 6 y le gustaría que esta fuera la terminación de El Gordo de este año.

“Me gustan mucho las peonzas y el baloncesto. Del cole la asignatura que más me gusta son las matemáticas porque se me dan bien y me parecen muy fáciles”, destaca este numo de 12 años.

Otros premios de este sorteo

El gordo de la Lotería de navidad de este 2016 ha recaído en el número 66.513, un número que se ha vendido íntegramente en Madrid, concretamente en el barrio de Acacias. Estos niños ya han cantado también un quinto premio, a las 11:18 minutos, el número 39.415.

A las 10:46 salía un segundo 5º premio, el número 19.152, premiado con 6.000 euros por cada décimo jugado.

A las 10:15 minutos salía el primer quinto premio, el 22.259 premiado también con 6.000 euros por décimo. Justo una hora antes llegaba el primer premio de este año, un cuarto, el 59.444 realmente madrugador, ya que apareció a los cuatro minutos de comenzar el sorteo. Los niños de San Ildfefonso que lo han cantado han sido Josué Guamán Y Nazaret Blanco.

En esta edición del sorteo de la Lotería de Navidad, la primera bola ha correspondido al número 44.022. En este enlace te contamos cuánto te toca por cada euro jugado.