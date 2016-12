El 78.748, tercer premio de la Lotería de Navidad 2016

Etiquetas

El 78.748 es el número agraciado con el tercer premio en el sorteo de la Lotería de Navidad 2016. han sido los niños que han cantado este segundo premio a las... de la mañana. Este premio repartirá 500.000 euros a la serie, lo que significa que quien tenga un décimo se llevará 50.000 euros.

Navarra, la única afortunada

El número 78.748, agraciado con este tercer premio se ha vendido íntegramente en Navarra. Concretamente en la localidad de San Adrián. Este tercer premio ha salido en el primer alambre de la séptima tabla, cuando ya se había cantado el Gordo del Sorteo Extraordinario de este sorteo de Navidad 2016.

Juanma lleva cuatro décimos del 78.748. Los comparte con toda la familia y también con la gente del bar de Calahorra que regenta. Está claro que éste era su año porque la casualidad ha hecho que se junte con 4 décimos. Dos los había cambiado un familiar con el carnicero de San Adrián, otro lo compró en el establecimiento porque no estaba seguro de si lo tenía y el otro se lo regalaron. En total, 200.000 euros de este tercer premio.

Todavía no sabe que va a hacer con el dinero, porque es para repartir entre cuatro personas. "Es posible que algo se vaya para la hipoteca", pero, sobre todo "para pasar unas buenas Navidades". Es la primera vez que le toca algo en la lotería y Juanma es de los que juega y mucho todos los años. "Al tener el bar, todos los años intercambiamos con mucha gente que nos trae décimos de otros sitios. En total jugamos 3.000 euros.", comenta este vecino de Calahorra de 42 años y con una niña de 2 años.

Marta es otra de las agraciadas. Su padre juega un décimo, 50.000 euros que les vienen muy bien a toda la familia. Ella trabaja en La Rioja como diseñadora gráfica y también tiene un blog de moda al que espera dar un empujón. Con el dinero se van a hacer un viaje sus padres, su hermano y ella y también aprovecharán para tener unas mejores Navidades.

Lorena y Nicol son las que más premios han cantado

Este tercer premio ha sido cantado por Lorena Stefan y Nicol Valenzuela a las 12:03 de la mañana. Lorena tiene experiencia en eto de los premiso de la Lotería. Fue una de las autoras que cantó el premio Gordo el años pasado. “Fue uno de los días más felices de mi vida”, señala la joven.

El de hoy es su tercer sorteo. Cuando supo que había cantado el Gordo hace un año se puso muy feliz y no se lo esperaba. "Cuando vi a tanta gente llorar de alegría no me lo creía", relata Lorena. A esta joven le encantan los idiomas y le gustaría viajar a Paris. "Lo mio no es el deporte. la asignatura que mas me gusta es francés pero con las matemáticas no puedo.

El año pasado, Lorena tuvo un pequeño lapsus al cantar el premio y en lugar de cantar el 00943 ha cantado el 9043. Ya olvidado ese pequeño error, espera despedirse este año de la Lotería a lo grande, volviendo a cantar el primer premio.

Por su parte, Nicol también fue pareja de Lorena el año pasado y por tanto sabe lo que se siente al cantar un gran premio en este sorteo. Recuerda aquel momento, el del Gordo de Navidad y lo recuerda con mucho cariño.

Doce meses después, su vida no ha cambiado. "Fue muy emocionante cantar ese premio", recuerda Nicol. De mayor quiere ser periodista y si le tocara la loteria se compraría una casa con piscina. Ella, además tiene claro que quiere cantar su numero favorito: el 14215.

Otros premios en este sorteo de la lotería

El gordo de la Lotería de Navidad de este 2016 ha recaído en el número 66.513, un número que se ha vendido íntegramente en Madrid, concretamente en el barrio de Acacias. Estos niños ya han cantado también un quinto premio, a las 11:18 minutos, el número 39.415.

En esta edición del sorteo de la Lotería de Navidad, la primera bola ha correspondido al número 44.022. En este enlace te contamos cuánto te toca por cada euro jugado.