Carmena asegura que "todo el mundo" pide peatonalización pero que "a lo mejor" en calle Galileo se ha ido "deprisa"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha asegurado este jueves que "todo el mundo" le pide avanzar en la peatonalización de diferentes zonas de la capital, pero que "a lo mejor" en el proyecto piloto de la calle Galileo se ha ido "deprisa".

Así lo ha indicado la regidora tras participar en un acto del Día Mundial de la Tapa, donde ha señalado que "hay que aceptar las críticas" porque "vienen bien para mejorar".

La circulación en la madrileña calle de Galileo ha quedado restringida --entre Fernando Garrido y Meléndez Valdés-- para conseguir la peatonalización parcial de dicho tramo, que se pone en marcha de forma reversible, junto con el acondicionamiento de un nuevo espacio público situado frente a los jardines de José Luis Sampedro y junto al Centro Cultural Galileo.

Carmena ha asegurado que desconoce si se notificó el corte a la Policía Municipal y el Consorcio, y que de no ser así, "habría que haberse asegurado de haber hecho todas esas notificaciones". "No estoy al tanto y no sé si se hicieron o no", ha señalado.