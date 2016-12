Carmena ve "reprobable totalmente" la agresión a Teresa Rodríguez y espera que esos sucesos no pasen "nunca más"

Etiquetas

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha tildado de "reprobable totalmente" la agresión que ha denunciado haber sufrido la coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, y ha esperado que esos sucesos no pasen "nunca más".

Así lo ha dicho la alcaldesa tras visitar el Centro Integrado de Seguridad y Emergencias de Madrid (CISEM) preguntada por la denuncia de agresión que ayer hizo pública la dirigente de Podemos.

La alcaldesa ha afirmado no tener noticia de los hechos, pero los ha tildado de "reprobables" si son así. "No puedo más que lamentar que pasen estos sucesos. Ojalá no vuelvan a pasar nunca más", ha destacado.

Rodríguez anunció ayer que ha emprendido acciones legales contra el empresario y vocal de la Cámara de Comercio, Manuel Muñoz Medina, por "abalanzarse" sobre ella y, "con un empujón", amordazarle "la boca con la mano mientras aproximaba su boca" a la suya y simulaba besarle "en los labios con su mano de por medio".