Cifuentes dice que su intervención en el comité de expertos fue dar por buena la valoración del técnico

El portavoz de Ciudadanos, César Zafra, la acusa de "oír, ver y callar"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado este viernes en su comparecencia en la comisión de investigación sobre corrupción política de la Asamblea de Madrid que su intervención en el comité de expertos que valoró las ofertas para la adjudicación de la cafetería de la Asamblea consistió en dar por buena la valoración del técnico.

El portavoz de Ciudadanos en la comisión, César Zafra, ha interpelado a Cifuentes sobre su pertenencia al comité de expertos y al mismo tiempo a la Mesa de Contratación. Zafra ha apuntado que entendía que Cifuentes estaba en la Mesa de Contratación por delegación del presidente de la Asamblea, pero ha preguntado por qué estaba en el comité de expertos.

Cifuentes ha afirmado que no tenía "interés especifico" en pertenecer a ningún comité de expertos, del que formaba parte como miembro de la Mesa de la Asamblea, que tomó la decisión de designarla para el comité de expertos "de manera unánime".

A este respecto, ha señalado que hubo un "precedente" el año anterior, en 2008, cuando el entonces vicepresidente segundo Francisco Cavaco fue designado también para el comité de expertos constituido para el proceso de adjudicación de contrato para suministrar las cestas de navidad, en representación de la Mesa.

Por otro lado, ha apuntado que otro de los motivos por los que cree que le nombraron para el comité de expertos, que requiere la cualificación de sus miembros, es que "comía todos los días en la Asamblea".

"Siempre, en ese caso y en todos los demás, que he presidido una mesa de contratación, que he estado en un comité de expertos o que he tenido que participar en un proceso de licitación, siempre me he atenido al criterio técnico, siempre", ha aseverado Cifuentes.

"Mi intervención en el comité de expertos fue dar por buena la valoración y el informe realizado por el técnico, tanto en el año 2009 como en el año 2011", ha agregado.

"Cometí el pecado de no valorar, valoró el técnico, yo me limité a asentir y a dar por bueno el criterio del técnico", ha respondido en respuesta a las críticas de Zafra, quien ha asegurado que como miembro del comité de expertos "tenía que valorar, no simplemente sentarse y firmar".

Por su parte, Zafra ha acusado a Cifuentes de "ver, oír y callar", al tiempo que le ha preguntado por qué se decidió dar más puntos a quien tuviera más contratos públicos.

A este respecto, Cifuentes ha dicho que se lo podría haber preguntado al técnico si no hubieran "vetado" su comparecencia para llevar a cabo este "linchamiento" contra ella.

No obstante, ha señalado que si se hubiera querido favorecer a Arturo Fernández se hubieran primado los contratos privados, ya que tenía más que públicos.