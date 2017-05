Cs arremete contra el "Madrid de las 1.000 maravillas" de Carmena, quien "confina" la capital y cuela "enchufados"

Etiquetas

La portavoz del Grupo Municipal de Cs en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha criticado este jueves durante el Pleno del estado de la Ciudad, el "Madrid de las 1.000 maravillas" al que, a su juicio, ha hecho mención la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, a quien ha acusado de "querer confinar la capital" y de colar "enchufados en el Ayuntamiento".

Así se ha expresado Villacís tras la intervención de Carmena en el Pleno, donde la alcaldesa ha indicado que la ciudad está "bien, mejor de lo que estaba". Ante esto, Villacís ha criticado que el Gobierno municipal no sea "ambicioso", y ha denunciado que "mira al suelo" pero no "al frente". "No tienen un proyecto internacional", ha criticado para añadir que no tienen un proyecto "sin vocación de crecer".

Además, Begoña Villacís ha reiterado que a pesar de lo expuesto por Carmena, "Madrid está sucio". "Hemos pasado de 7.042 avisos de madrileños por limpieza en el primer trimestre de 2015 a 12.040 avisos en el primer trimestre de 2017", ha explicado.

