MADRID. MAESTRE PIDE A CIFUENTES MÁS EXPLICACIONES PORQUE LA DE LA CONSPIRACIÓN PODEMOS-GUARDIA CIVIL ES “INVEROSÍMIL”

La portavoz del Gobierno municipal de Madrid, Rita Maestre, exigió este jueves a la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, más explicaciones sobre sus decisiones en la Mesa de Contratación, porque “apelar a unas supuesta conspiración de la Guardia Civil y Podemos es inverosímil y no está a la altura de la gravedad de los hechos”.Preguntada al respecto en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, Maestre manifestó su “preocupación”, aunque no su “sorpresa”, por las últimas revelaciones que podrían implicar a Cifuentes en la toma de decisiones en favor del empresario Arturo Fernández para encargarle la gestión del servicio de restaurante y cafetería de la Asamblea de Madrid.La portavoz del Gobierno de Manuela Carmena lo ve como una confirmación más de la “trama corrupta para fines de partido o personales” que se desarrolló en el PP, y expresó su “preocupación por las escasas explicaciones” que está dando la propia Cifuentes.“Apelar a una supuesta conspiración de la Guardia Civil con Podemos es inverosímil y no está a la altura de la gravedad de los hechos”, censuró. “Nadie que se defina como regenerador puede no aceptar preguntas”, señaló.