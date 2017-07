Gritos, interrupciones, burlas y enfrentamientos: Pleno bronco en Chamberí por el corte de Galileo

Etiquetas

La discusión de la peatonalización provisional en la calle Galileo en el Pleno de la Junta de Distrito de Chamberí ha generado una sesión complicada y bronca, en la que no han faltado los gritos, las interrupciones entre intervinientes y las burlas y enfrentamientos entre vecinos a favor y en contra del corte.

A pesar de que el "punto caliente" se debatía transcurrido un tiempo desde el comienzo del Pleno -concretamente en el punto 8 del orden del día--, los asistentes ya coreaban consignas a favor y en contra de la peatonalización reversible antes del comienzo del Pleno. "Peatonalización sí" y "Reversión" eran las frases más escuchadas.

Una vez el concejal-presidente, Jorge García Castaño, ha anunciado que llegaba la discusión del corte en Galileo, de nuevo se han reanudado los gritos, y los vecinos han levantado los carteles a favor y en contra de la medida. García Castaño ha anunciado que tomarían la palabra cuatro vecinos -dos a favor y dos en contra de la medida--.

Los aplausos y gritos apenas dejaban escuchar la posición de José Becerra, quien ha calificado de "pena" lo que se había hecho entre Meléndez Valdés y Fernando Garrido. "Se han recogido más de 2.111 firmas; no queremos esa situación por el bien de todos", ha concluido Becerra.

Por su parte, el doctor arquitecto urbanista Ramón López de Lucio, miembro de la Asociación 'Parque Sí en Chamberí' ha mostrado su aprobación a la medida. "Se ha hecho en centenares de ciudades españolas, delimitar un perímetro de calles para canalizar el tráfico importante, y si hay congestión aprenderán a que no se puede usar para cualquier cosa el coche", ha expresado.

"Es anticuado rasgarse las vestiduras por una medida tan discreta como esta, que intenta reducir el tráfico de dos maneras", ha indicado. Dos de las vecinas han preguntado a López dónde vivía. Al decir que en Ponzano, los asistentes ha comenzado a gritar "fuera" y a pedir que todos los presentes enseñaran el DNI para que se comprobara "dónde" vivían.

García Castaño, ante el revuelo generado ha pedido "un poco de normalidad", y ha hecho alusión al "entendimiento" entre vecinos. "No me toques, no me toques", ha proferido entonces una de las vecinas sentadas en primera fila cuando otra le recriminaba un comentario contra López de Lucio.

La vocal vecina del PSOE, Pilar Rodríguez, ha recriminado al resto de grupos que convirtieran el Pleno del distrito en un "circo" y ha pedido "usar un poquito la cabeza" y abandonar las "burlas".

Poco a poco se han ido calmando los ánimos. Sin embargo, García Castaño ha terminado por adoptar una posición más seria y ha señalado que el Pleno no era sitio para "aquellos que no respetaban el turno de palabra del contrario".