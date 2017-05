El consejero González Taboada afirma que González nunca se puso en contacto con él para pedirle favores

Etiquetas

El consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Jaime González Taboada, ha afirmado este martes que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González nunca se puso en contacto con él para pedirle favores de parte de empresarios.

Taboada hacía referencia a las grabaciones publicadas por El País en el marco de la operación Lezo, que acreditarían que González trató de utilizar su influencia política cuando ya no era presidente de Madrid y llamó a altos funcionarios de la Comunidad que conocía o habían dependido de él para intentar hacer favores a empresarios a cambio de contraprestación económica.

En una de estas conversaciones sale el nombre de González Taboada. "(Taboada) me debe todo, aunque quizás ahora esté más próximo a la otra (a Cifuentes)", llega a decir en una de las conversaciones con un empresario.

González Taboada ha explicado que lo que él ha leído en prensa es que él se había puesto en contacto "con gente de la Consejería y mencionaba" su nombre. "Conmigo no se ha puesto en contacto, como creo que queda acreditado en la grabación ni me ha llamado ni me ha preguntado", ha señalado.

En este sentido, sí que ha explicado que llamó a gente de su consejería y "el resultado final es que su expediente no se ha llevado a cabo", en referencia a un campo de golf construido en una finca pública en Alcalá de Henares, cuyo propietario necesitaría más agua para su mantenimiento.