Garitano: "Espero que esta acción no nos condicione de aquí al final de temporada"

El entrenador del Leganés, Asier Garitano, lamentó la derrota ante el Villarreal (2-1) en el tiempo añadido con un gol de Bakambú con la mano y aseguró, sin realizar una queja al trío arbitral, que espera que esta acción no les condiciones "de aquí al final de temporada".

"No voy a hablar de esas situaciones. Sería fácil hablar de los árbitros, pero no lo voy a hacer. Pero espero que esta acción no nos condicione de aquí al final de temporada. Que la gente no crea que van en contra nuestra. Estas situaciones no ayudan, vamos a ver cómo lo solucionamos", dijo el vasco en rueda de prensa.

"Obviamente tenemos mala sensación. Nos hacen falta los puntos para intentar conseguir la salvación y hoy lo veíamos cerca", dijo Garitano, que recordó la derrota ante el Espanyol de la pasada jornada. "Teníamos el punto. Se nos han ido dos partidos en el tiempo añadido". Todo eso duele viendo en qué momento de temporada estamos.