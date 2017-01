MADRID. VILLACÍS ALERTA DEL AUMENTO DE LA CRIMINALIDAD: “LOS VECINOS EMPIEZAN A SENTIR LO QUE ES LA INSEGURIDAD”

Etiquetas

- Pone el acento en el distrito de Tetuán, donde un joven fue tiroteado. La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, alertó este viernes del aumento de la criminalidad en las calles de la capital y aseguró que “prácticamente en todos los distritos los vecinos empiezan a sentir lo que es la inseguridad y cómo aumenta el tráfico de drogas”. La edil puso el foco sobre Tetuán, donde un joven fue asesinado a tiros el pasado día 14.Así se expresó la concejala de C's en una rueda de prensa donde animó al Consistorio a instalar “cámaras de vigilancia” para “proteger a los vecinos” de la delincuencia. “Si uno no es delincuente no debería tener mayor problema” con que le graben, dijo. Y lo peor de la inseguridad en Madrid es “que no se habla” de ello, apuntó.En el distrito de Tetuán, según informó Villacís, la tasa de criminalidad aumentó un 20% entre noviembre de 2015 y el mismo mes de 2016. Un joven de 25 años murió el 14 de enero tras recibir dos disparos en la calle Topete. Este crimen se enmarca en el aumento de actividad de las bandas latinas como los Dominican Don’t Play (DDP) y los Trinitarios.