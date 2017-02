Bruno Soriano: "En el inicio de partido deberíamos haber salido más enchufados"

Etiquetas

El centrocampista del Villarreal Bruno Soriano ha asegurado que en el inicio de partido ante el Málaga (1-1) deberían haber salido "más enchufados" al jugar en el Estadio de la Cerámica, y ha reconocido que contra los equipos de la zona baja de la tabla les cuesta "un poco más" resolver.

"En el inicio de partido deberíamos haber salido más enchufados, estamos en nuestro estadio y hay veces que nos pasa esto. Contra los de arriba siempre competimos muy bien y a tope y con los equipos que están más abajo en la tabla nos cuesta un poco más", señaló en declaraciones a beIN Sport a la finalización del choque.

Cuestionado sobre el arbitraje en el Estadio de la Cerámica, el mediocentro cree que deberían "ayudar más" a los árbitros aunque "dentro del campo es complicado". "Estamos dentro del campo y es difícil. Yo le he preguntado al árbitro si la roja era clara porque no lo he visto muy bien y el penalti tampoco lo he visto muy bien", apuntó sobre la expulsión de Roberto Soriano.

"Queríamos ganar, sobre todo porque estamos en nuestro estadio, y queríamos hacer bueno el punto que conseguimos en Sevilla (0-0) contra un equipo muy fuerte. Ahora toca trabajar y descansar bien para el jueves estar a tope", sentenció antes de recibir a la Roma en la ida de los dieciseisavos de final de la Europa League.