(Crónica) El Manchester City golea al Watford a ritmo de Agüero y se coloca líder

Etiquetas

El Manchester City aplastó sin contemplaciones al Watford (0-6) para auparse al primer puesto de la tabla gracias a un 'hat trick' de Sergio Agüero, mientras que el Newcastle venció al Stoke (2-1) y Liverpool y Tottenham se dejaron puntos frente a Burnley (1-1) y Swansea (0-0), respectivamente, en la quinta jornada de Premier League.

Los pupilos de Pep Guardiola no perdieron la oportunidad de dormir líderes y aprovecharon que el vecino Manchester United no se enfrentará al Everton hasta este domingo. El cuadro 'citizen' sumó su tercera goleada consecutiva gracias a una media docena de goles y no dio opciones a un Watford que ni siquiera logró llegar vivo al descanso.

Dos goles del 'Kun' y una asistencia a Gabriel Jesús dejaron sentenciado a un rival que no conocía la derrota en Premier League. En la segunda mitad, Otamendi, otro tanto de Agüero y un gol desde los once metros de Sterling, cerraron un marcador que reflejó el dominio del Manchester City sobre el campo.

Por su parte, el Newcastle de Rafa Benítez también prolongó su buena racha cosechando el tercer triunfo consecutivo tras vencer al Stoke (2-1) en casa. Las urracas se llevaron un igualado encuentro merced al tanto de Lascelles a la salida de un córner para situarse en puestos de 'Champions League'. Antes, Atsu había abierto el marcador y Shaqiri había igualado para los visitantes.

No tuvo la misma suerte el rival del Sevilla en 'Champions' el pasado miércoles, el Liverpool, que volvió a acusar su incapacidad para convertir las ocasiones en goles. Salah empató el tanto inicial de Arfield, pero los de Jurgen Klopp no pudieron sacar más rendimiento a un choque en el que se mostraron muy superiores.

Tampoco pudo superar a su oponente el Tottenham, encuadrado en el grupo de 'Champions' del Real Madrid. Los 'Spurs', que llegaban con la moral alta tras vencer al Borussia Dortmund (3-1), gozaron de multitud de ocasiones cerca del área del Swansea, pero no supieron transformar el dominio en tantos y se tuvieron que conformar con un punto (0-0) que les deja en puestos de Europa League a la espera de lo que haga el Arsenal.

En el resto de encuentros de la jornada, el Huddersfield volvió a sumar frente al Leicester City (1-1), el Southampton venció (0-1) a un Crystal Palace que aún no ha sumado ningún punto y West Bromwich y West Ham empataron sin goles.

--RESULTADOS DE LA JORNADA.

-Sábado.

Crystal Palace - Southampton 0-1.

Huddersfield Town - Leicester City 1-1.

Liverpool - Burnley 1-1.

Newcastle United - Stoke City 2-1.

Watford - Manchester City 0-6.

West Bromwich Albion - West Ham United 0-0.

Tottenham Hotspur - Swansea City 0-0.

-Viernes.

AFC Bournemouth - Brighton & Hove Albion 2-1.

-Domingo.

Chelsea - Arsenal.

Manchester United - Everton.

--CLASIFICACIÓN.

Equipos. J G E P GF GC PTOS.

1 Manchester City 5 4 1 0 16 2 13.

2 Manchester United 4 3 1 0 12 2 10.

3 Chelsea 4 3 0 1 8 5 9.

4 Newcastle United 5 3 0 2 6 4 9.

5 Tottenham Hotspur 5 2 2 1 7 3 8.

6 Huddersfield Town 5 2 2 1 5 3 8.

7 Burnley 5 2 2 1 6 5 8.

8 Liverpool 5 2 2 1 9 9 8.

9 Southampton 5 2 2 1 4 4 8.

9 West Bromwich Albion 5 2 2 1 4 4 8.

11 Watford 5 2 2 1 7 9 8.

12 Arsenal 4 2 0 2 7 8 6.

13 Stoke City 5 1 2 2 5 6 5.

14 Swansea City 5 1 2 2 2 5 5.

15 Leicester City 5 1 1 3 7 9 4.

16 Brighton and Hove Albion 5 1 1 3 4 7 4.

17 Everton 4 1 1 2 2 6 4.

18 West Ham United 5 1 1 3 4 10 4.

19 Bournemouth 5 1 0 4 3 9 3.

20 Crystal Palace 5 0 0 5 0 8 0.