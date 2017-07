El Manchester United firma cinco años al delantero belga Romelu Lukaku

Etiquetas

El Manchester United ha confirmado este lunes el fichaje por las próximas cinco temporadas, con opción a una más, del delantero belga Romelu Lukaku, procedente del Everton y con el que ya había alcanzado un acuerdo el pasado sábado.

"Romelu es el ajuste natural para el Manchester United. Tiene una gran personalidad y es un gran jugador. Es normal que quiera desarrollar su carrera en el club más grande. Será un excelente refuerzo para el grupo y sé que le darán una gran bienvenida. Estoy deseando trabajar con él de nuevo", afirmó este lunes el técnico del Manchester United, José Mourinho, acerca del flamante fichaje de los 'red devils'.

Esta será la segunda vez que Lukaku coincida con José Mourinho, ya que estuvo a sus órdenes en el Chelsea, pero fue el entrenador el que decidió que Lukaku debía irse al Everton en la temporada 2013-14. Una temporada después, el delantero belga firmó por el conjunto de Liverpool por 35 millones de euros. Sin embargo, el entrenador portugués ya quiso a Lukaku para el Real Madrid cuando contaba con 19 años y jugaba en la liga belga, aunque el traspaso no se llegó a realizar.

Tras confirmarse su llegada a Old Trafford, Lukaku quiso agradecer a su antiguo club, el Everton, y a los aficionados 'toffees' por las "maravillosas últimas cuatro temporadas" que ha pasado en Liverpool. "He hecho amigos especiales y hemos compartido momentos increíbles. Pero cuando el Manchester United y José Mourinho llaman a tu puerta, es una oportunidad que pasa una vez en la vida y que no pude rechazar", explicó el ariete de 24 años.

Además, el belga quiso alabar la "lucha, la determinación y el espíritu" del cuadro de Manchester, unas cualidades que pudieron comprobarse "en la final de la Europa League" el pasado mes de mayo ante el Ajax, en la que el club inglés se impuso (2-0) con superioridad gracias a los goles del centrocampista francés Paul Pogba -reconocido amigo suyo- y el armenio Henrikh Mkhitaryan.

"No puedo esperar a correr en Old Trafford delante de 75.000 aficionados, pero antes, en la pretemporada, es donde comienza el trabajo duro y estoy deseando que llegue la primera sesión de entrenamiento", mencionó el belga, quien se ha hecho ver estos últimos días en las redes sociales vistiendo los colores de su nuevo club, al que no dudó en calificar como "el mejor club de fútbol del mundo".

Este traspaso, que le costaría a Mourinho 85 millones de libras (96 millones de euros) según algunas fuentes, confirma que Álvaro Morata, delantero del Real Madrid y que estaba muy cerca de firmar por el United, no firmará con el equipo inglés.

El joven delantero belga ha anotado 26 goles esta temporada con el Everton, siendo el jugador más destacado de los 'Toffees' y un auténtico ídolo dentro del club.

Romelu Lukaku, de 24 años, debutó profesionalmente en 2009 cuando militaba en el Anderlecht belga. Salió del club en 2011 rumbo al Chelsea, que un año después lo cedería al West Bromwich Albion (WBA). En su retorno no consiguió ganarse la confianza de Mou, por lo que salió cedido al Everton, donde ha permanecido hasta ahora.