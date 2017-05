Acuerdo de mejoras sobre el convenio colectivo provincial para Acisa en el Sercla

Etiquetas

El Sindicato Provincial de Industria de CCOO de Sevilla, el Comité de Empresa y la dirección de Aeronaval de Construcciones e Instalaciones (Acisa) han firmado en el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) un acuerdo de mejoras sobre el convenio colectivo provincial que será aplicado con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2017.

Este acuerdo, pone fin al conflicto surgido y que llevó al comité de empresa y al sindicato provincial de Industria de CCOO de Sevilla a convocar varias jornadas de huelga, según ha recordado en una nota el sindicato.

A principios de semana, los 120 trabajadores del centro que empresa Aeronaval de Construcciones e Instalaciones tiene en Sevilla, sito en el Polígono Industrial Almirante Topete, en el barrio sevillano del Tiro de Línea, ratificaron el acuerdo alcanzado con la empresa, en la asamblea convocada al efecto, que suponen subidas salariales en los complementos económicos superiores al seis por ciento para todos los trabajadores del centro. Este acuerdo ya ha sido ratificado por los 120 trabajadores de Acisa en el Polígono Industrial Almirante Topete en Sevilla.

Entre los aspectos acordados en este pacto de mejoras figura una mejora económica diaria de entre 3,54 euros y 5,20 euros, según las categorías e importantes subidas salariales en el plus de domingos festivos e inhábiles, el plus de turnicidad por día de trabajo, el plus de penoso y el plus de disponibilidad.

El acuerdo incluye además complementos por conducción, ayuda a estudios por hijo y curso, mejoras en las bajas por accidente laboral, seguro de accidente laboral y medidas para la conciliación de la vida laboral y familiar.

El sindicato provincial de Industria de CCOO de Sevilla ha querido "felicitar a los compañeros de la empresa Acisa, por este acuerdo", y lo ha valorado satisfactoriamente, ya que "viene a restituir a los trabajadores de esta empresa los derechos que les corresponden".