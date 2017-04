Fomento da por "inminente" el decreto de la estiba, pero nadie tiene aún el borrador

Etiquetas

El Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, asegura que la aprobación en Consejo de Ministros del Real Decreto Ley de reforma de la estiba será "inmediata", si bien aún no puede determinar si lo hará en la reunión de este viernes, 21 de abril. Y es que el Gobierno no ha amarrado, a 17 de abril, el apoyo de los grupos parlamentarios necesarios para aprobar la normaen el Congreso ni el de patronal y trabajadores del sector.

Y es que según aseguran fuentes del sector, el Gobierno quiere, esta vez, curarse en salud y poner sobre la mesael decreto una vez que tenga "amarrado" el visto bueno, por un lado, de los partidos políticos necesarios para que la norma sea aprobada en el Congreso, y no pasar así por el 'sonrojo' de ver cómo la ley es rechazada como sucedió el pasado 16 de marzo, y por otro, tener también el ok de los empresarios del sector, agrupados en la patronal Anesco, y de los 6.150 estibadores que trabajan en los puertos españoles.

Todavía no han recibido el borrador

Pero lo cierto es que, al menos hasta este lunes, ni unos ni otros han recibido el borrador de la Ley que prepara el equipo de De la Serna para realizar sus alegaciones, tal y como anunció hace unos días el Secretario de Estado de Fomento, Julio Gómez Pomar, que comunicó a los sindicatos que una vez que el Gobierno finalizara la redacción del Real Decreto se les enviaría el texto para que pudieran hacer sus observaciones al mismo.

"Aquí estamos esperando", aseguran desde la Coordinadora de Trabajadores del Mar, sindicato que agrupa a la mayoría de trabajadores del sector. "No sabemos nada del nuevo decreto. El Ministerio no nos ha enviado el borrador y, por lo tanto, poco podemos decir. Tenemos un preacuerdo con las empresas, pero a partir de ahí, es necesario conocer de qué 'percha' cuelga el mismo y cuál es la normativa, pero lo único que hay por ahora desde Fomento es silencio", sentencian.

Estibadores: "Inaudito que todavía no tengamos el decreto"

En una nota pública emitida este lunes, la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar explica que "a los estibadores les parece inaudito que el ministro se dedique a explicar a los medios lo urgente de la presentación del Real Decreto Ley, en vez de enviar a las partes algún documento sobre el que presentar alegaciones, tal como le exigieron en el Congreso el resto de partidos políticos y tal y como se comprometió", aseguran.

La respuesta desde la patronal de la estiba y desde los diferentes grupos políticos del Congreso de los Diputados es la misma: "No sabemos nada del nuevo decreto". Y desde el PSOE, grupo vital para que la norma pase el fielato de la cámara baja, se vuelve a reiterar: "Si hay acuerdo con los trabajadores nosotros nos plantearíamos dar el ok al texto, si no es así nuestro voto seguirá siendo negativo. Es condición imprescindible para el sí del PSOE que haya acuerdo con los trabajadores".

Incluso, técnicos del departamento de transportes de la Comisión Europea aseguraron en Bruselas a representantes de la Coordinadora de Trabajadores, con quienes se reunieron justo antes de Semana Santa, que no pueden opinar sobre la norma, y si la misma se atiene a la normativa europea, hasta no tener en su poder el Decreto bis que está 'recocinando' el Gobierno.

"La segunda sentencia está al caer"

El Ministro, por su parte, insistía en un desayuno informativo en la mañana de este lunes en que, "es necesaria la inmediata aprobación del Real Decreto Ley, porque está al caer la segunda sentencia", indicó en referencia a la nueva multa que el Tribunal Superior de Justicia de la UE puede imponer a España por incumplir la normativa europea con el sector de la estiba.

El titular de Fomento indicó que, además de "cumplir con Europa", la reforma de la estiba se traducirá en un incremento de la productividad de los puertos del 30%.

De la Serna ratificó que el nuevo Real Decreto Ley que promoverá para la reconversión del sector de carga y descarga de los barcos, después de que el Congreso tumbara el primero, incluirá otro Real Decreto con la propuesta de acuerdo de mediación sobre los aspectos laborales de la reestructuración de la actividad.

Respecto a la posterior tramitación parlamentaria del Decreto Ley, el ministro aseguró que está en contacto con los distintos grupos parlamentarios, aunque éstos aseguran no saber nada. "Confío en que esta vez exista responsabilidad política", indicó. "Es esencial para la imagen del país", remarcó.

"El último monopolio real que queda en España"

"Creo que hay una unánime posición en la calle de que hay que resolver el asunto de la estiba, para evitar que por mantener un monopolio y unas condiciones de un colectivo no suponga un coste para el bolsillo de todos los españoles", afirmó el titular de Fomento.

El Ministro, que recordó que la subrogación por ley de los trabajadores "no es posible porque no lo permite la Unión Europea", hizo hincapié en que el Gobierno pondrá 120 millones de euros del erario público para prejubilaciones y reiteró que "ya llevamos 22 millones de euros de multa" y "ésta aumenta día a día, mientras no se apruebe la liberalización del sector, se acabe con el único monopolio de hecho que queda en España y se cumpla así con lo que dicta el Tribunal de Justicia Europeo".

Palabras del titular de Fomento que han tenido una rápida e inmediata respuesta por parte de los trabajadores: "Para dar solución a cualquier conflicto hay que ponerse a trabajar. Si no, lo que pasa es lo que ha ocurrido en España desde el 11 de diciembre de 2014, el día que conocimos la sentencia del TJUE. A los estibadores les da la impresión que la posición unánime que hay en la calle es la de no seguir manteniendo de sus bolsillos a ministros que no cumplen con sus obligaciones y compromisos, que no respetan su palabra y se desdicen, de manera continua, sin la menor consideración con más de seis mil trabajadores directos y toda una industria que ha logrado que, en plena crisis, su sector haya sido de los más productivos del país", explican los trabajadores en una dura nota de respuesta a lo manifestado por De la Serna.

Dos meses y medio con la estiba a vueltas

Lo cierto es que se cumplen ya dos meses y medio desde que el Ministerio de Fomento puso sobre la mesa su proyecto de liberalizar la gestión de la mano de obra portuaria y las cosas están prácticamente en la casilla de salida. El gobierno debe aprobar la norma legal que le dé forma y obtener el respaldo de las Cortes, sin que haya fecha aún para iniciar el trámite ni cuente, por ahora, con el apoyo de los agentes sociales.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha anunciado que aprobará un real decreto ley como el anterior, y otro decreto con un reglamento para desarrollar el primero que reproducirá fielmente la propuesta de mediación del presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, con el recorte de sueldos ofrecido por los sindicatos, del 10% para los estibadores que ganen más de 30.000 euros al año. Y garantizando, de forma genérica, el empleo de los estibadores no prejubilables.

Pero los sindicatos ven lagunas en la fórmula de subrogación de los contratos. Y la patronal pide al gobierno que concrete los excedentes laborales, las ayudas públicas para su salida y para pagar a los estibadores que mantengan su empleo como compensación por el mayor coste que les atribuyen frente a las nuevas contrataciones.

El gobierno dice que les mostrará el texto antes de tramitarlo, pero no aclara si está dispuesto a negociarlo. Mientras, como decimos, la oposición en general vincula su apoyo al nuevo decreto a que haya paz social. Y desde el PSOE, mientras tanto, se insiste en que "tiene que haber un acuerdo entre las partes para que sea posible que el grupo socialista lo apoye" y se emplaza al gobierno a "poner el acuerdo encima de la mesa y hablar con las partes previamente a llevar al Consejo de Ministros un nuevo decreto".