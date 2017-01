Un centenar de trabajadores de Auto Periferia participa en la concentración en Las Rozas para pedir mejoras laborales

Etiquetas

Más de un centenar de trabajadores de la empresa de autobuses Auto Periferia ha participado en la marcha y concentración que ha tenido lugar este lunes para pedir mejoras en las condiciones de seguridad e higiene en sus puestos de trabajo y la contratación de más personal.

Bajo el lema 'Trabajar con dignidad para mejorar nuestra seguridad', los trabajadores han recorrido a pie la distancia existente entre la sede de la empresa y el Ayuntamiento de Las Rozas, en cuya Plaza Mayor han leído un manifiesto.

En el comunicado, recogido por Europa Press, los trabajadores piden que medie en el conflicto ante la "cerrazón de la empresa" de "sentarse a negociar" al Consorcio de Transportes y a los Ayuntamientos de los municipios en donde prestan servicio. Se trata de Las Rozas, Majadahonda, Brunete, Quijorna, Villanueva de la Cañada y Villanueva del Pardillo.

De este modo, entre las reivindicaciones que citan en el manifiesto, se encuentra las peticiones de descanso en cada jornada, calendario de libranza "justo y equitativo" con "su cuadro de marchas de turnos de lunes a domingo"; los relevos partiendo de las cocheras; cinturones de seguridad en el asiento del conductor y en el del viajero; que ningún viajero tenga que trasladarse de pie; actualizar los pluses al convenio colectivo; y que se les abonen las labores "inherentes".

Piden también taquillas y vestuarios; tener las doce horas de descanso; que los turnos partidos se partan una sola vez y "no con más de una hora de intervalo"; cobrar el día 1 de cada mes y contratos fijos después de seis meses para las nuevas incorporaciones.

Así, afirman que no darán "ni un paso atrás" hasta que "todos estos problemas se solucionen". En declaraciones a Europa Press el presidente del comité de empresa, Esteban Pascual, ha dicho que lo que están pidiendo "no es tan descabellado". "Son cosas que no tienen coste para la empresa. Es sentarse y organizarse", ha añadido.

HUELGA LUNES Y MARTES DE ENERO Y FEBRERO

La huelga continúa convocada los lunes y martes de enero y febrero, con servicios mínimos del 30 por ciento en horas valle y del 60 por ciento en horas punta.

Las líneas afectadas son las 621 y 624 (Madrid-Las Rozas), 581 (Madrid-Quijorna), 622 (Madrid-Las Matas), 623 (Madrid-Villafranca del Castillo), 623 (Madrid-Villafranca del Castillo), 625 (Madrid-Monte Rozas), 625A (Las Rozas-El Espinar), 627 (Madrid-Brunete), 628 (Madrid-El Cantizal), 580 (Majadahonda-Brunete), 620 (Las Matas-Hospital Puerta de Hierro), 626 (Las Rozas-Villanueva de la Cañada), 626A (Majadahonda-Villanueva del Pardillo), 629 (Madrid-Parque Empresarial), L1 (Las Rozas-Molino del Encinar) y servicio nocturno N-903 (Madrid- Monte Rozas).

Según Esteban, la plantilla de esta empresa de autobuses está compuesta por 230 trabajadores y trabajadoras con una flota de autobuses de servicio que ronda los 90 autobuses.