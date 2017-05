CCOO denuncia a La Gallofa ante la Inspección de Trabajo y pide el cumplimiento del convenio colectivo

Etiquetas

El sindicato habla de "continuas vulneraciones de los derechos laborales" y pide al presidente de Revilla que se informe antes de hacer "publicidad gratuita"

Comisiones Obreras ha denunciado a La Gallofa ante la Inspección de Trabajo por incumplimiento del convenio colectivo de panadería, y ha presentado una demanda por despido nulo de tres trabajadoras por "apoyar la lista" de este sindicato, según CCOO, para quien "ésta es la gota que colma el vaso".

El acto de conciliación será el 17 de mayo en el ORECLA y si la empresa, "en la que se han producido muchos despidos", no da "marcha atrás" en este caso, CCOO hará "lo que tenga que hacer", además de "luchar en los juzgados"

Así lo ha dicho en rueda de prensa el responsable de Negociación Colectiva y Empleo de la Federación de Industria de CCOO, Santiago Pelayo, quien ha insistido en la existencia de "continuas vulneraciones de los derechos laborales" de los más de 200 empleados --más del 90% mujeres y el 80% con contrato indefinido-- del "complejo" entramado empresarial que cuenta con 28 centros de trabajo.

Según Pelayo, las trabajadoras sufren "coacciones, amenazas e insultos" por presentarse en las listas sindicales por CCOO, que "lo único que quiere es que se cumpla el convenio colectivo". Se ha referido en concreto al responsable de Recursos Humanos, Óscar Díez Mazón, que según ha dicho le ha insultado y también a las trabajoras.

"No queremos cerrar La Gallofa sino que crezca y dé empleo, pero de verdad, en condiciones del siglo XXI y no del XIX", ha subrayado. "Solo queremos hablar y negociar, algo que ellos no quieren", ha apostillado.

En este sentido, Ana María Teruel, una de las candidatas por Comisiones Obreras en la sección Bakery (Panadería), que celebra mañana elecciones sindicales, ha dicho que "UGT es el sindicato de la empresa; lo dicen ellos mismos (la empresa)", que "soborna y compra candidatos para que aparezcan en esa lista". "A dos candidatas de CCOO le han ofrecido aumento de sueldo, más empleadas para la tienda donde son encargadas, si iban en la lista de UGT", ha relatado.

De hecho, ha hablado de "represalias por no votar a UGT", y de que la empresa "ha metido el miedo a todo el mundo". "Estamos atemorizados: las llamadas y amenazas son continuas", ha afirmado. Algo en lo que ha coincidido la representante legal, Soraya Sánchez.

Por su parte, Pelayo ha asegurado que "en todos los centros" de La Gallofa (tanto Bakery, con 83 trabajdores, como Gallofa&Co, que combina tienda y cafetería y tiene 85 trabajadores) se producen "continuos incumplimientos" del convenio colectivo, que van desde no pagar los festivos a no abonar la paga extraordinaria de octubre, o la subida o rebaja de horas del contrato, ha enumerado.

Unos incumplimientos que denuncia CCOO, por lo que la empresa no quiere representación legal de esta central, según este sindicato.

El responsable de Negociación Colectiva se ha remitido a las elecciones sindicales de Gallofa&Co del pasado enero, cuando las candidatas de CCOO sufrieron "todo tipo de amenazas, coaciones, traslados a las tiendas más lejanas", además de que "intentaron comprarlas" para "tratar de evitar que CCOO entrara en el comité de empresa". Algo que finalmente no sucedió porque consiguió dos de los cinco representantes.

Por todo ello, el sindicalista ha pedido al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que se informe previamente a hacer "publicidad gratuita" a ciertas empresas como La Gallofa. "Antes debería interesarse por qué tipo de condiciones tienen las empresas en sus centros de trabajo", ha sostenido.

En este sentido, en línea con su sindicato, ha abogado porque los contratos públicos cumplan los convenios colectivos y las adjudicaciones vayan más allá de precio y valoren también las condiciones laborales.