Nieto justifica el contrato del Parking del CIBIR en que "era imposible conseguir" dinero "de los bancos"

El ex consejero de Salud, Jose Ignacio Nieto, ha justificado hoy el contrato con Aparcamientos CIBIR en que "era imposible conseguir" dinero "de los bancos" y era necesario "reducir la deuda" de Rioja Salud tras la construcción, y equipamiento, del CIBIR.

Nieto ha comparecido hoy en el Parlamento de La Rioja, dentro de la comisión de investigación del contrato con Aparcamientos CIBIR. A su llegada, le esperaban miembros de la Plataforma por la Sanidad Pública que, de forma irónica, portaban bolas de cristal "para firmar contratos" en referencia a las declaraciones del que ejerciera como gerente de Rioja Salud, Jose María Corcuera.

Además, le han increpado al ex consejero: "Nieto contesta". No obstante, el ex consejero y ex presidente del Patronato de la Fundación Rioja Salud les ha eludido, lo que ha motivado que el diputado de Ciudadanos Tomás Martínez Flaño le preguntara por cuál puerta había entrado.

En su comparecencia, Nieto ha definido el contrato como una "operación financiera demorada en el tiempo fácil e interesante". Ha asegurado que su gestión privada estaba prevista desde su construcción, aunque las cosas no salieron como hubiesen "querido" en Rioja Salud.

De haberlo sabido, ha añadido, "cuánto nos hubiésemos evitado si no hubiésemos hecho ese contrato". Y es que, ha explicado, era "difícil de prever" la baja ocupación. Una máxima a la que ha unido cambios en el uso de las consultas del hospital y una "campaña" para no usar el aparcamiento.

