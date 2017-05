PRESUPUESTOS. CCOO CRITICA QUE LOS PGE INDICAN QUE “NO HAY ELECCIONES A LA VISTA” PORQUE RECORTAN LA INVERSIÓN EN I+D+I

Etiquetas

La Federación de Servicios de CCOO criticó este miércoles que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 son indicativo de que “no hay elecciones a la vista” porque no hacen “propaganda” y “vuelven los recortes en I+D+i”.En un comunicado, el sindicato lamentó que, mientras los PGE de 2016 se presentaban como los “Presupuestos de la recuperación”, con el gasto total prácticamente congelado (+0,5%), los de este año “desandan el camino” reduciendo el gasto real en un 2,6%. En concreto, la Federación de CCOO incidió en que “si no hay elecciones, no hay aumento de los PGE de I+D+i”, teniendo en cuenta que las estadísticas oficiales muestran que la media española de porcentaje del PIB dedicado a este concepto se contrae mientras la comunitaria creció en los últimos años.“Abrimos nueva legislatura y el balance de los presupuestos de I+D del PP (2011-2017) es nefasto”, según el sindicato, porque contempla menos dinero, reducción masiva de las plantillas de jóvenes investigadores y técnicos que desaparecen del sistema, plantillas envejecidas mientras los jóvenes emigran, tasas de reposición “utilizadas como reclamo electoral”, convocatorias aplazadas cuando no anuladaso reducción de contratos pre y posdoctorales.